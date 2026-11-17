A publicação anual "The World Ahead 2027", da revista The Economist, será lançada nesta quinta-feira (19/11). A edição reúne previsões sobre as transformações globais nos próximos anos, e teve uma prévia divulgada pelo veículo nesta terça-feira (17/11), redigida pelo editor Tom Standage.

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Depois de Trump

Após as eleições legislativas nos Estados Unidos, começa a corrida sucessória de Donald Trump. Segundo Tom Standage, editor da “The World Ahead”, o republicano tentará manter influência por meio de decretos executivos, disputas judiciais, renomeações repentinas, projetos grandiosos de construção e aventuras militares.

Efeitos do Irã

A guerra de Trump no Irã reduziu a estatura internacional norte-americana, enfraqueceu alianças e afastou o temor dos adversários. Os reflexos para 2027 envolvem alterações políticas regionais, novas rotas energéticas e risco à segurança alimentar pela escassez de fertilizantes, enquanto o regime iraniano amplia o controle interno.

Populismo de direita

Na Europa, Marine Le Pen, do partido Reagrupamento Nacional, desponta com chances de conquistar a presidência da França. Uma vitória pode desestabilizar a relação franco-alemã na União Europeia e ampliar preocupações com as finanças francesas.

Ameaça a Taiwan

Em relação à Ásia, Xi Jinping fixou o prazo de 2027 para deixar as forças armadas chinesas preparadas para retomar Taiwan. A distração dos Estados Unidos torna o período crítico e levanta dúvidas sobre o caminho que será tomado pelo líder chinês.

Recorde climático

O ano de 2027 deve figurar como o mais quente da história. Um super El Niño intensificará secas, ondas de calor e queimadas. As variações no mercado internacional de energia transformaram Trump em um promotor involuntário de fontes renováveis.

Rejeição à IA

No setor de inteligência artificial, empresas assumem dívidas em acordos obscuros, aumentando a chance de colapso financeiro. Modelos aprimorados alimentarão ciberataques, e governos monitorarão riscos nas cadeias de suprimentos. Dados mostram que temores reais, ligados ao desemprego ou ao consumo de água e energia em centros de processamento, não são tão grandes quanto os medos dos riscos imaginados.

Pressão na renda-fixa

Gastos fiscais elevados, investimentos na construção voltada para inteligência artificial e a inflação gerada pela energia aumentam o custo dos empréstimos governamentais nos países ricos, pressionando orçamentos de empresas e famílias.

A febre das canetas

Remédios emagrecedores alteram o comportamento do consumidor, estimulando gastos em roupas, cosméticos e academias. O avanço desses tratamentos também reacendeu o interesse da indústria farmacêutica em pesquisas sobre longevidade.

Espaço mais barato

Na tecnologia espacial, a espaçonave Starship, da SpaceX, iniciará lançamentos regulares de satélites, enquanto companhias chinesas reutilizarão foguetes propulsores. A redução de custos facilitará a criação de estações espaciais privadas e centros de processamento de dados em órbita.

Disputa pelas telas

Na indústria do entretenimento, produções de baixo orçamento feitas por criadores no YouTube desafiam o retorno de franquias hollywoodianas como "Vingadores, uma nova produção de James Bond e "Star Wars", que completa 50 anos com relançamento e produção inédita.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria