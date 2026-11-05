Volkswagen revê planos para o Golf elétrico, e decisão anunciada pelo CEO expõe o peso das limitações financeiras em meio à reestruturação do grupo alemão
Montadora alemã reorganiza projetos estratégicos para a nova geração; entenda os próximos passos do icônico modelo na era dos veículos sustentáveis
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O Grupo Volkswagen suspendeu o desenvolvimento do Golf totalmente elétrico em sua sede de Wolfsburgo. Conhecido como ID. Golf, o projeto da nona geração representava a transição da fabricante para os veículos elétricos e tinha a função de substituir o ID.3 no longo prazo.
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Segundo a agência "Reuters", a paralisação do trabalho ocorre durante um plano de cortes prevê a demissão de 100 mil trabalhadores em escala internacional.
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Crise financeira e pressão no setor
No terceiro trimestre, a empresa registrou prejuízo de 1,58 bilhão de euros, o pior resultado trimestral em mais de uma década. A pressão de marcas chinesas e as tarifas afetaram os lucros da companhia.
Thomas Schaefer, diretor executivo das marcas de volume, declarou: "sei o que o Golf significa para a Volkswagen e para Wolfsburgo. Por isso, esta decisão não foi nada fácil para nós". O executivo afirmou: "simplesmente não podemos nos permitir este trabalho agora mesmo".
A unidade de Wolfsburgo enfrenta um déficit de 300 milhões de euros em relação à meta de redução de custos. Representantes dos trabalhadores afirmam que a pausa no desenvolvimento não vai atrasar o lançamento e que a equipe recuperará o tempo perdido.
Reorganização de fábricas e novos prazos
O planejamento interno da companhia contempla o fechamento ou a reorganização de quatro unidades industriais na Alemanha:
Hannover, Emden e Zwickau, operadas pela Volkswagen;
Neckarsulm, administrada pela Audi.
A Audi transferiu a fabricação de seus utilitários esportivos de luxo da Alemanha para os Estados Unidos, postura rejeitada pelos trabalhadores.
O cronograma do Golf elétrico acumula adiamentos sucessivos. Previsto inicialmente para 2028 e transferido depois para 2029, o lançamento mudou para 2030 no ano passado.
A estrutura do veículo depende da plataforma modular SSP (Scalable Systems Platform). A base técnica promete avanços em recarga rápida e condução autônoma de nível 4, funcionando como espinha dorsal para os modelos elétricos do grupo.
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A plataforma SSP deveria estrear em Wolfsburgo em 2026. Atrasos na parte industrial e no desenvolvimento de softwares mantêm a estreia da arquitetura suspensa.