Trabalhador recebe salário com atraso: saiba o limite legal estabelecido pela CLT

O seu salário deve estar disponível na conta até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Essa garantia, válida em todo o Brasil, está firmada no parágrafo primeiro do artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que serve como principal instrumento de proteção para o trabalhador quanto ao recebimento de seus vencimentos.

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A determinação legal busca assegurar que o empregado tenha previsibilidade financeira para honrar seus compromissos no início de cada mês. O prazo é uma obrigação do empregador, independentemente da data coincidir com o fim de semana.

Como a CLT define o prazo para o pagamento?

A legislação trabalhista é muito clara sobre a data limite. O pagamento do salário mensal deve ser efetuado, no mais tardar, até o quinto dia útil. Para essa contagem específica, o sábado é considerado um dia útil, conforme a Instrução Normativa nº 01/1989 da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Isso significa que a semana de trabalho para fins de contagem do prazo de pagamento vai de segunda-feira a sábado. Apenas domingos e feriados (nacionais, estaduais ou municipais) são excluídos do cálculo.

E se o quinto dia útil cair no fim de semana?

Esta é a dúvida mais comum entre os trabalhadores. A resposta depende diretamente do dia. Se o quinto dia útil cair em um sábado, a empresa pode legalmente efetuar o pagamento nessa data. Contudo, a prática mais comum e recomendada é antecipar o depósito para a sexta-feira anterior.

Essa antecipação ocorre para garantir que o dinheiro esteja efetivamente disponível para o trabalhador, evitando problemas com a compensação bancária. Já se a data limite cair em um domingo ou feriado, o pagamento deve ser obrigatoriamente antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

O que acontece se a empresa atrasar o salário?

O atraso no pagamento do salário, mesmo que por um único dia, é uma infração contratual por parte do empregador. A empresa fica sujeita a multas e processos judiciais.

O atraso recorrente pode, inclusive, configurar motivo para uma rescisão indireta do contrato de trabalho, conhecida como "justa causa do empregador". Nesse cenário, o empregado pode solicitar o desligamento da empresa e receber todos os seus direitos rescisórios, como se tivesse sido demitido sem justa causa.

A regra é clara: o salário é um direito e deve estar disponível para o trabalhador dentro do prazo legal, sem exceções baseadas no calendário.

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