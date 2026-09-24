Entenda o que são precatórios e por que o caso do Banco Master continua sob investigação
Créditos judiciais transferidos antes da quebra somam R$ 1,44 bi; especialistas explicam mercado e riscos dessa operação
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O caso envolvendo a transferência de R$ 1,44 bilhão em precatórios pelo Banco Master, ocorrida em 2025, voltou ao debate público após novas revelações da imprensa este mês. A operação, realizada pouco antes da liquidação da instituição, levanta questionamentos que seguem sob investigação sobre o funcionamento e o valor desses ativos no mercado financeiro.
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Esses créditos judiciais, que representam dívidas do governo com cidadãos ou empresas, são um instrumento financeiro cada vez mais comum. Entender seu mecanismo é fundamental para compreender por que movimentam cifras tão altas e quais os interesses envolvidos nesse mercado bilionário.
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O que são precatórios?
Precatórios são ordens de pagamento expedidas pela Justiça para cobrar de municípios, estados ou da União o pagamento de dívidas que eles têm após uma condenação judicial definitiva. Em outras palavras, é o reconhecimento formal de que o poder público deve dinheiro a uma pessoa ou empresa.
Essas dívidas podem ter origens diversas, como disputas sobre impostos, questões salariais de servidores públicos, desapropriações de imóveis ou indenizações. Após o fim do processo, o juiz emite o precatório, que entra em uma fila cronológica para ser pago pelo ente governamental.
Qual a relação dos precatórios com o Banco Master?
No centro da investigação está a aquisição, pelo Banco Master, de um lote de R$ 1,44 bilhão em precatórios de terceiros. A transferência ocorreu entre 7 e 9 de outubro de 2025, cerca de um mês antes da liquidação extrajudicial do banco ser decretada, em 18 de novembro de 2025. A operação é alvo de apuração por sua legalidade e finalidade, já que foi realizada em um momento crítico para a saúde financeira da instituição.
Como funciona o mercado de venda de precatórios?
Como o pagamento de um precatório pelo governo pode demorar anos, muitos credores optam por vendê-los no mercado. O titular do crédito o negocia com um investidor, como um banco ou um fundo de investimentos, recebendo o dinheiro de forma imediata, mas com um desconto sobre o valor total.
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Esse desconto, conhecido como deságio, é o lucro do comprador. O investidor paga um valor menor pelo precatório e assume a espera na fila para receber a quantia integral do governo no futuro. Para o credor original, a vantagem é a liquidez imediata, evitando a longa espera.
Quais os riscos envolvidos nessa operação?
Embora seja uma operação legal, a compra e venda de créditos judiciais envolve riscos tanto para quem vende quanto para quem compra. É um mercado que exige atenção aos detalhes e conhecimento sobre as regras para evitar prejuízos ou fraudes.
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Para o vendedor: o principal risco é o tamanho do deságio. Dependendo da urgência e da negociação, o desconto pode ser muito grande, fazendo com que o credor receba um valor significativamente menor do que teria direito.
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Para o comprador: o risco está na possibilidade de o governo demorar mais do que o previsto para quitar a dívida, afetando a rentabilidade do investimento. Além disso, há o perigo de fraudes, com a negociação de precatórios falsos ou já quitados.
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Para o mercado: a falta de transparência em algumas operações pode abrir espaço para manobras financeiras complexas, dificultando o rastreamento da origem e do destino dos recursos, como investigado em diversos casos de grande repercussão.