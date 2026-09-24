Entenda o que são precatórios e por que o caso do Banco Master continua sob investigação

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O caso envolvendo a transferência de R$ 1,44 bilhão em precatórios pelo Banco Master, ocorrida em 2025, voltou ao debate público após novas revelações da imprensa este mês. A operação, realizada pouco antes da liquidação da instituição, levanta questionamentos que seguem sob investigação sobre o funcionamento e o valor desses ativos no mercado financeiro.

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Esses créditos judiciais, que representam dívidas do governo com cidadãos ou empresas, são um instrumento financeiro cada vez mais comum. Entender seu mecanismo é fundamental para compreender por que movimentam cifras tão altas e quais os interesses envolvidos nesse mercado bilionário.

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O que são precatórios?

Precatórios são ordens de pagamento expedidas pela Justiça para cobrar de municípios, estados ou da União o pagamento de dívidas que eles têm após uma condenação judicial definitiva. Em outras palavras, é o reconhecimento formal de que o poder público deve dinheiro a uma pessoa ou empresa.

Essas dívidas podem ter origens diversas, como disputas sobre impostos, questões salariais de servidores públicos, desapropriações de imóveis ou indenizações. Após o fim do processo, o juiz emite o precatório, que entra em uma fila cronológica para ser pago pelo ente governamental.

Qual a relação dos precatórios com o Banco Master?

No centro da investigação está a aquisição, pelo Banco Master, de um lote de R$ 1,44 bilhão em precatórios de terceiros. A transferência ocorreu entre 7 e 9 de outubro de 2025, cerca de um mês antes da liquidação extrajudicial do banco ser decretada, em 18 de novembro de 2025. A operação é alvo de apuração por sua legalidade e finalidade, já que foi realizada em um momento crítico para a saúde financeira da instituição.

Como funciona o mercado de venda de precatórios?

Como o pagamento de um precatório pelo governo pode demorar anos, muitos credores optam por vendê-los no mercado. O titular do crédito o negocia com um investidor, como um banco ou um fundo de investimentos, recebendo o dinheiro de forma imediata, mas com um desconto sobre o valor total.

Esse desconto, conhecido como deságio, é o lucro do comprador. O investidor paga um valor menor pelo precatório e assume a espera na fila para receber a quantia integral do governo no futuro. Para o credor original, a vantagem é a liquidez imediata, evitando a longa espera.

Quais os riscos envolvidos nessa operação?

Embora seja uma operação legal, a compra e venda de créditos judiciais envolve riscos tanto para quem vende quanto para quem compra. É um mercado que exige atenção aos detalhes e conhecimento sobre as regras para evitar prejuízos ou fraudes.