Processo envolvendo Fernanda Lima aborda gestão de patrimônio

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Um processo judicial envolvendo a apresentadora Fernanda Lima e a Prada Assessoria colocou em discussão aspectos relacionados à gestão de patrimônio e aos cuidados na escolha de serviços especializados. Na ação, ajuizada em março de 2026, a apresentadora alega falta de transparência e investimentos de alto risco incompatíveis com seu perfil.

A Prada Assessoria informa que é autora da ação judicial mencionada e não ré em disputa sobre má gestão patrimonial. Segundo a empresa, a perícia determinada pelo Juízo integra o curso normal dos embargos apresentados pela outra parte, etapa regular do rito processual. A Prada afirma ainda que não comenta detalhes de relações contratuais com clientes, atuais ou passados, por princípio de confidencialidade.

Confira a nota na íntegra:

"A Prada Assessoria informa que não foi procurada para se manifestar antes da publicação desta reportagem. A empresa é autora da ação judicial mencionada, e não ré em disputa sobre má gestão patrimonial. A perícia determinada pelo Juízo integra o curso normal dos embargos apresentados pela outra parte, etapa regular do rito processual. A Prada Assessoria não comenta detalhes de relações contratuais com clientes, atuais ou passados, por princípio de confidencialidade."

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Como saber se sua assessoria financeira não é confiável?

Identificar uma possível má gestão financeira envolve observar sinais de alerta. Promessas de lucros irreais, falta de transparência sobre a carteira de ativos, pressão para tomar decisões rápidas, taxas pouco claras e o desrespeito ao perfil do investidor são alguns dos indicativos de problemas.

5 sinais de alerta para desconfiar do seu consultor

Promessas de lucros garantidos e irreais

Desconfie de qualquer consultor que prometa retornos altos, rápidos e sem risco. No mercado financeiro, rentabilidade e risco andam juntos. Ofertas milagrosas geralmente escondem produtos inadequados ou, em casos graves, esquemas fraudulentos. Um profissional sério apresenta projeções realistas e explica os riscos de cada operação.

Falta de transparência e comunicação ruim

O investidor tem o direito de saber exatamente onde seu dinheiro está aplicado. Se o assessor evita dar detalhes sobre a carteira de investimentos, não envia relatórios periódicos claros ou dificulta o acesso às informações, esse comportamento pode ser um sinal de alerta. A transparência é a base de uma relação de confiança na gestão de patrimônio.

Pressão para tomar decisões rápidas

Um bom consultor financeiro orienta o cliente e oferece tempo para que ele entenda e se sinta confortável com as escolhas. Se o investidor se sente pressionado a aplicar recursos em um produto "imperdível" que exige uma decisão imediata, é importante avaliar a situação com cautela. Essa urgência pode levar a decisões sem considerar adequadamente os interesses do cliente.

Custos e taxas escondidos

As taxas de administração, performance e corretagem devem ser apresentadas de forma clara e detalhada desde o início. Se o assessor não informa corretamente quanto é cobrado pelo serviço ou surgem cobranças inesperadas no extrato, é necessário questionar. Custos pouco transparentes podem reduzir significativamente os rendimentos a longo prazo.

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Investimentos desalinhados com o perfil

Este é um dos pontos mencionados no processo envolvendo a apresentadora. Antes de qualquer aplicação, a assessoria deve traçar o perfil de investidor do cliente (conservador, moderado ou arrojado). Se um assessor sugere investimentos de alto risco para um cliente que busca segurança, essa conduta pode indicar desalinhamento com seus objetivos e sua tolerância a perdas.