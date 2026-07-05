Americanas fecha venda de dona da Imaginarium e Puket para BandUP! por R$ 152 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Americanas fechou a venda da Uni.Co – dona de marcas como Imaginarium, Puket e MinD – na quinta-feira (2/7) por R$ 152,9 milhões para a BandUP!, em desdobramento da recuperação judicial da empresa. O avanço da negociação foi anunciado em fato relevante para o mercado na sexta-feira (3/7).

A BandUP! é especializada na venda de produtos oficiais licenciados de franquias como Harry Potter, Disney e Cartoon Network. A empresa também atua em uma joint-venture especializada em produtos do tipo, a Cosmos, em conjunto com a varejista Piticas.

Pagamentos e destinos

Segundo o documento divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BandUP! efetuou o pagamento de R$ 20 milhões referentes à parcela à vista do preço de aquisição da Uni.Co, cujo valor-base foi fixado em R$ 152.903.467. O montante está sujeito a ajustes contratuais que definirão o preço de aquisição final.

Parte do pagamento à vista foi destinada para cobrir os custos da operação de venda, como comissões, assessoria jurídica, contábil e financeira, e tributos incidentes sobre a transação.

O restante seguiu para uma conta de pagamentos M&A, conta de garantia prevista no plano de recuperação, administrada pelo agente fiduciário das debêntures da Americanas.

O dinheiro depositado ali é usado para amortizar de forma extraordinária as debêntures da 22ª emissão da companhia – ou seja, para quitar antecipadamente parte dessa dívida, fora do cronograma normal de pagamentos.

Conforme o contrato da operação, o restante do valor final da aquisição será quitado em cinco parcelas anuais sucessivas iguais, com a primeira vencendo daqui a um ano.

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Até o pagamento de cada parcela, os valores serão corrigidos pelo CDI, tomando como referência o período entre a data de fechamento e a data do efetivo pagamento.