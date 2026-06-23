INSS libera R$ 2,1 bi em atrasados a aposentados; veja se tem direito
Pagamento beneficia 141 mil segurados que venceram ações na Justiça. Saiba como consultar se seu nome está na lista e quando irá receber o valor
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O Conselho da Justiça Federal (CJF) confirmou em junho de 2026 a liberação de R$ 2,14 bilhões para o pagamento de atrasados a aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O montante é destinado a 141.369 beneficiários que ganharam processos judiciais contra o instituto.
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Os valores referem-se às Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são ordens de pagamento para dívidas judiciais de até 60 salários mínimos, o que em 2026 corresponde a R$ 97.260. O pagamento contempla revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões por morte e outros benefícios previdenciários que foram concedidos, negados ou calculados de forma incorreta pela autarquia.
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Quem tem direito a receber os atrasados?
Têm direito aos valores os segurados que moveram uma ação contra o INSS, tiveram a vitória definitiva na Justiça e cuja ordem de pagamento (RPV) foi emitida pelo juiz em maio de 2026. É importante ressaltar que não cabe mais recurso por parte do INSS nesses processos.
Como saber se vou receber?
Para verificar se seu nome está na lista e consultar o valor a ser recebido, o segurado deve acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pela sua região. A consulta geralmente é feita com o número do CPF, o nome completo ou o número do processo. Confira abaixo o tribunal correspondente ao seu estado:
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TRF da 1ª Região: Sede no DF, abrange AC, AM, AP, BA, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR e TO.
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TRF da 2ª Região: Sede no RJ, abrange RJ e ES.
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TRF da 3ª Região: Sede em SP, abrange SP e MS.
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TRF da 4ª Região: Sede no RS, abrange RS, PR e SC.
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TRF da 5ª Região: Sede em PE, abrange AL, CE, PB, PE, RN e SE.
Ao acessar o site, procure pela seção de consulta de "RPVs e Precatórios". O depósito dos valores é feito em uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, aberta em nome do beneficiário ou de seu advogado.
Distribuição dos valores por região
O montante total de R$ 2,14 bilhões foi distribuído entre os cinco Tribunais Regionais Federais do país da seguinte forma:
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TRF da 1ª Região (Brasília): R$ 671,9 milhões para 33.891 beneficiários
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TRF da 2ª Região (Rio de Janeiro): R$ 250 milhões para 15.000 beneficiários
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TRF da 3ª Região (São Paulo): R$ 550 milhões para 40.000 beneficiários
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TRF da 4ª Região (Porto Alegre): R$ 400 milhões para 30.000 beneficiários
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TRF da 5ª Região (Recife): R$ 268,1 milhões para 22.478 beneficiários
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