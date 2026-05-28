Tive uma ideia: como registrar a patente de uma invenção no Brasil?

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Transformar uma grande ideia em um negócio protegido começa com um passo fundamental: o registro de patente. No Brasil, o processo é centralizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e garante ao inventor o direito exclusivo de explorar sua criação por um tempo determinado — 20 anos para Patentes de Invenção (PI) e 15 anos para Modelos de Utilidade (MU). O caminho pode parecer complexo, mas entender as etapas é a chave para o sucesso.

Antes de iniciar, é fundamental verificar se sua criação atende aos três requisitos básicos exigidos por lei para ser patenteável. A invenção precisa apresentar novidade, ou seja, não pode ter sido tornada pública em nenhum lugar do mundo antes da data do depósito do pedido.

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Também deve ter atividade inventiva, o que significa que não pode ser uma solução óbvia para um técnico no assunto. Por fim, é exigida a aplicação industrial, de modo que a invenção possa ser fabricada ou utilizada em qualquer tipo de indústria.

Quanto custa e quanto tempo leva?

Antes de iniciar o processo, é importante ter uma expectativa realista sobre custos e prazos. A taxa para o depósito do pedido, por exemplo, pode partir de R$ 70, pois pessoas físicas, microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e startups têm direito a descontos de até 60% nas taxas do INPI. O processo não é rápido: após o depósito, o pedido leva em média 18 meses para ser publicado, e o exame técnico pode levar de 2 a 7 anos para ser concluído. Para manter a patente ativa, também é necessário pagar taxas anuais (anuidades) a partir do terceiro ano do depósito.

Passo a passo para registrar sua patente

Com os requisitos em mente, o processo de registro segue uma sequência lógica e totalmente digital. Proteger sua invenção exige atenção aos detalhes em cada uma das fases.

Realize uma busca prévia: antes de gastar tempo e dinheiro, pesquise na base de dados do INPI e em outras fontes internacionais para ter certeza de que sua invenção é realmente nova. Essa etapa evita que seu pedido seja negado por já existir algo semelhante. Faça seu cadastro no e-INPI: todo o processo é feito online. O primeiro passo prático é criar uma conta no sistema eletrônico do instituto, que será seu canal de comunicação para todas as etapas. Pague a Guia de Recolhimento da União (GRU): para cada fase do processo, existe uma taxa correspondente. A primeira é a de depósito do pedido. Emita e pague a guia antes de protocolar a documentação para que o sistema reconheça o pagamento. Deposite o pedido de patente: esta é a fase mais técnica. Você precisará submeter um conjunto de documentos detalhados, como o relatório descritivo, as reivindicações (que definem o escopo da proteção), desenhos técnicos, se houver, e um resumo da invenção. Acompanhe o processo: após o depósito, o pedido passa por várias fases, incluindo exames técnicos. É sua responsabilidade acompanhar as publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI), divulgada semanalmente, para responder a possíveis exigências do INPI dentro dos prazos legais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.