Banco digital ou tradicional: qual é a opção mais segura para o seu dinheiro?

A instabilidade no sistema Pix, que afetou tanto bancos digitais quanto tradicionais em episódios registrados ao longo de 2026, acendeu um alerta para muitos correntistas. Diante desse cenário, a dúvida ressurge: onde o dinheiro está mais seguro, em uma fintech ou em um banco tradicional? A resposta, no entanto, não é tão simples e passa por diferentes camadas de proteção.

Para começar, é fundamental entender que ambas as modalidades operam sob a mesma regulamentação do Banco Central. Isso significa que tanto os bancos digitais quanto os convencionais precisam seguir regras rígidas de segurança e compliance. Além disso, a maioria das instituições é coberta pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF em caso de falência.

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A grande diferença entre eles está na natureza da operação e nas tecnologias empregadas. Os bancos digitais, por nascerem no ambiente online, tendem a focar seus investimentos em segurança cibernética. Eles utilizam tecnologias de ponta para proteger o acesso e as transações realizadas pelo aplicativo.

Entre as ferramentas mais comuns estão a biometria, o reconhecimento facial, os tokens de segurança e a inteligência artificial, que monitora padrões de uso para identificar atividades suspeitas em tempo real. A ausência de agências físicas concentra toda a operação no ambiente digital, tornando-o o principal campo de batalha contra fraudes.

O fator humano e a estrutura física

Já os bancos tradicionais têm na estrutura física um diferencial. A possibilidade de resolver problemas complexos diretamente com um gerente, em uma agência, oferece uma camada de segurança que atrai muitos clientes. Em casos de roubo de celular, por exemplo, o correntista pode ir pessoalmente ao banco para bloquear acessos e tomar providências.

A desvantagem é que, muitas vezes, seus sistemas digitais podem não ser tão modernos quanto os das fintechs, embora tenham investido pesado para diminuir essa lacuna nos últimos anos. A segurança, nesse caso, é distribuída entre o ambiente físico e o digital.

No fim, a principal vulnerabilidade, independentemente da instituição, costuma ser o comportamento do próprio usuário. Golpes de engenharia social, como o phishing, e o uso de senhas fracas são as portas de entrada mais comuns para fraudadores. Por isso, a escolha mais segura envolve não apenas a instituição, mas também as práticas do correntista. Adotar senhas fortes, ativar a verificação em duas etapas e desconfiar de links e mensagens suspeitas são atitudes essenciais para proteger seu dinheiro em qualquer banco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.