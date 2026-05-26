Dia Livre de Impostos na Araújo terá descontos de até 60%

A Araujo participa da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI) com 1.917 itens comercializados sem tributos, o que garante descontos que chegam a 60%. A campanha começa nesta terça-feira (26/5) nos canais digitais, como WhatsApp, aplicativo, site e Drogatel.

De 27 a 30 de maio, a ação se estende às mais de 360 lojas físicas, distribuídas em 65 cidades de Minas. A iniciativa, criada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), busca conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária.

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Descontos chegam a 60%

Os maiores percentuais de desconto aparecem nas categorias de dermocosméticos e perfumaria, que terão redução de até 60%, além dos produtos de nutrição saudável, com até 58%.

Outras áreas com ofertas são:

higiene pessoal: até 55% de desconto;

universo infantil: até 50% de desconto;

itens pet: até 47% de desconto;

medicamentos: até 33% de desconto.

A campanha também inclui ações específicas. No dia 28 de maio, todas as fórmulas da Araujo Manipulação estarão com 12% de desconto. Nos dias 28 e 29 de maio, os medicamentos genéricos entram na promoção leve 3 pague 2.

Operação em todo o Brasil

A integração entre as plataformas digitais e as lojas físicas da drogaria permite que clientes de todo o país acessem as ofertas. A operação omnicanal oferece opções como entrega rápida, Clique e Retire e drive-thru.

Cerca de 85% das compras online da empresa são finalizadas com a retirada em uma loja física. Segundo a gerente de Marketing da Araujo, Amanda Vidotti, o movimento também funciona como porta de entrada para novos clientes no ambiente digital.

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Para reforçar a mensagem, uma cestinha gigante da Araujo, com produtos cenográficos, será instalada na entrada da unidade da Av. Afonso Pena, 2122, na Savassi, convidando o público a fotografar e refletir sobre o peso dos impostos no preço final.