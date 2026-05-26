Isenção do Imposto de Renda: veja a lista de doenças que te dão esse direito

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Com o prazo final para a declaração do Imposto de Renda 2026 se aproximando no fim de maio, é importante que aposentados, pensionistas e reformados conheçam seus direitos. Um dos mais significativos é a isenção do tributo para portadores de doenças graves, benefício garantido pela Lei 7.713/1988.

O direito à isenção é concedido a pessoas que recebem proventos de aposentadoria, pensão ou reforma (incluindo militares) e que sejam diagnosticadas com uma das doenças listadas na legislação. É fundamental destacar que o benefício se aplica apenas sobre esses rendimentos. Caso a pessoa continue trabalhando, o salário recebido pela atividade profissional não é isento e deve ser tributado normalmente.

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Quais doenças garantem o benefício?

A legislação prevê uma lista com 16 patologias que concedem o direito à isenção. Confira a lista completa:

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

Alienação mental

Cardiopatia grave

Cegueira (inclusive monocular, conforme súmula 598 do STJ)

Contaminação por radiação

Doença de Paget em estados avançados (osteíte deformante)

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Espondiloartrose anquilosante

Fibrose cística (mucoviscidose)

Hanseníase

Hepatopatia grave

Nefropatia grave

Neoplasia maligna (câncer)

Paralisia irreversível e incapacitante

Tuberculose ativa

Como solicitar a isenção?

Documentação necessária

O documento principal para o pedido é um laudo pericial emitido por um serviço médico oficial (da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios). Esse laudo deve atestar a doença, informar o CID (Classificação Internacional de Doenças) e a data do diagnóstico. Caso o pedido administrativo seja negado, é possível recorrer à Justiça, onde laudos de médicos particulares também costumam ser aceitos.

É possível receber valores pagos indevidamente?

Sim. A isenção é retroativa à data do diagnóstico da doença. Portanto, se um contribuinte pagou imposto indevidamente, ele pode solicitar a restituição dos valores referentes aos últimos cinco anos, contados a partir da data do pedido. O processo é feito por meio da retificação das declarações de IRPF dos anos anteriores.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por um editor.