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Como agendar sua perícia médica no INSS pela internet sem erros

O processo pode ser feito totalmente online pelo portal Meu INSS; confira o passo a passo completo e os documentos necessários para evitar problemas.

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
26/05/2026 13:02 - atualizado em 28/05/2026 13:25

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Como agendar sua perícia médica no INSS pela internet sem erros
A perícia médica é uma etapa essencial para a concessão de benefícios do INSS e, em muitos casos, ainda requer exame presencial. crédito: Pexels

Agendar a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficou mais simples e pode ser feito sem sair de casa. O procedimento é realizado integralmente pela internet, através do portal ou aplicativo Meu INSS, facilitando o acesso de quem precisa solicitar benefícios como o auxílio por incapacidade temporária, conhecido anteriormente como auxílio-doença.

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A plataforma digital centraliza o serviço e permite que o segurado solicite o benefício e, quando necessário, escolha a data, o horário e a agência mais próxima para realizar o exame presencial. O processo online foi criado para diminuir as filas e agilizar o atendimento, mas exige atenção aos detalhes para que o pedido não seja negado por erros simples no preenchimento ou na falta de documentos.

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Desde 2026, o INSS prioriza a análise documental através do sistema Atestmed, que permite a concessão do benefício sem perícia presencial em muitos casos. Ao fazer o pedido pelo Meu INSS, o segurado anexa o atestado médico e, se os documentos estiverem adequados e o afastamento for de até 180 dias, o benefício pode ser concedido sem necessidade de comparecer à agência.

Passo a passo para agendar a perícia

O agendamento da perícia médica pela internet é intuitivo. Seguindo as etapas corretamente, o segurado garante que sua solicitação seja processada sem problemas. O primeiro passo é ter em mãos os documentos pessoais e médicos.

  1. Acesse o site gov.br/meuinss ou baixe o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

  2. Faça o login com sua conta Gov.br. Caso não tenha, será preciso criar um cadastro, que é gratuito e rápido.

  3. Na tela inicial, procure pela opção “Pedir Benefício por Incapacidade” e clique nela.

  4. O sistema irá direcioná-lo para uma página com as opções de benefício. Selecione “Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença)” e clique em “Ciente”. O sistema informará que, sempre que possível, a análise será feita sem necessidade de perícia presencial. Você deverá anexar seus documentos médicos nesta etapa.

  5. Siga as orientações da tela, preenchendo todas as informações solicitadas com cuidado.

  6. Ao final, o sistema permitirá que você escolha a agência do INSS, a data e o horário disponíveis para a sua perícia.

  7. Confirme o agendamento e salve ou imprima o comprovante. Ele contém informações importantes, como o número do protocolo.

Documentos essenciais para o dia da perícia

Comparecer ao exame com a documentação correta é fundamental para a concessão do benefício. A ausência de qualquer um dos itens pode levar ao indeferimento do pedido. Leve sempre os documentos originais.

  • Atestado médico atualizado com CID, diagnóstico, assinatura e CRM do médico, e período de afastamento recomendado (obrigatório para análise pelo Atestmed).

  • Documento de identificação oficial com foto, como RG ou CNH.

  • Cadastro de Pessoa Física (CPF).

  • Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS).

  • Laudos, exames, atestados e receitas médicas que comprovem a condição de saúde e a incapacidade para o trabalho. Os documentos devem ser recentes, legíveis e conter o nome completo do paciente, a data de emissão e a assinatura do profissional de saúde.

  • Comprovante de agendamento da perícia.

  • Para trabalhadores empregados, uma declaração assinada pela empresa informando o último dia de trabalho.

Para evitar contratempos, é importante manter os dados de contato, como telefone e e-mail, sempre atualizados no sistema. Revise todas as informações preenchidas antes de finalizar o pedido para corrigir possíveis erros de digitação. O não comparecimento a uma perícia presencial agendada, sem justificativa prévia e aceita pelo INSS, pode resultar no arquivamento do pedido, sendo necessário aguardar 30 dias para fazer uma nova solicitação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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