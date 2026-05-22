Saque FGTS: Nascidos em março têm até 29 de maio para resgatar o valor

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Os trabalhadores nascidos em março que aderiram à modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm um prazo final para resgatar os valores disponíveis este ano: 29 de maio de 2026. Após esta data, o dinheiro que não for movimentado retornará automaticamente para a conta do FGTS do cotista.

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O que é o Saque-Aniversário?

O saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Quem opta por essa modalidade abre mão do direito de sacar o valor integral do fundo em caso de demissão sem justa causa, mas continua tendo direito à multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

Como solicitar o saque?

A solicitação para receber o valor pode ser feita de forma simples e rápida pelo aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS. Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS e faça o login com seu CPF e senha. Na tela inicial ou no menu inferior, selecione a opção “Sistemática de saque do seu FGTS”. Leia os termos, marque a opção “Li e aceito os termos e condições” e clique em “Optar pelo Saque-Aniversário”. Indique uma conta bancária de sua titularidade (de qualquer banco) para receber o valor sem nenhum custo.

O dinheiro será depositado automaticamente na conta indicada no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. O período de saque vai até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Qual o valor liberado?

O valor do saque-aniversário varia conforme o saldo total na conta do FGTS. A Caixa Econômica Federal aplica uma alíquota sobre o saldo e adiciona uma parcela fixa, seguindo a tabela abaixo:

Até R$ 500,00: 50% do saldo

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + parcela adicional de R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + parcela adicional de R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + parcela adicional de R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + parcela adicional de R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + parcela adicional de R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + parcela adicional de R$ 2.900,00

Regras e antecipação do benefício

É importante lembrar que, ao aderir ao Saque-Aniversário, o trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão. Caso decida retornar à modalidade padrão, a alteração só será efetivada a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.

Uma opção para quem precisa de dinheiro rápido é a antecipação do Saque-Aniversário. Diversas instituições financeiras oferecem essa modalidade de empréstimo utilizando as futuras parcelas do benefício como garantia.

No entanto, fique atento às novas regras obrigatórias:

Carência: É necessário aguardar 90 dias após a adesão para poder contratar o empréstimo.

Limites: O valor antecipado passou a ter um teto de R$ 500 por parcela anual.

Quantidade: Atualmente, é possível adiantar no máximo 5 parcelas (anos), e o trabalhador só pode realizar uma contratação desse crédito por ano.

A contratação e a liberação de consulta do saldo devem ser autorizadas diretamente pelo aplicativo oficial do FGTS.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.