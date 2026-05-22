Imposto de Renda 2026: bets e restituição via PIX lideram dúvidas
Estudo do Taboola revela alta de 317% no interesse sobre 'bets' e mais de 3.000% na busca por lotes de restituição; entenda o comportamento do brasileiro
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Faltando poucos dias para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda 2026, o comportamento dos brasileiros na internet revela quais são as maiores preocupações dos contribuintes neste ano: a declaração de ganhos com apostas esportivas, a corrida pela restituição via PIX e o medo de cair na malha fina.
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Um levantamento inédito da Taboola analisou o volume de pageviews em publishers nos últimos 45 dias e identificou uma mudança importante no interesse dos usuários durante a temporada do IR.
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Segundo os dados da empresa, o termo “bets” registrou crescimento de 317% nas buscas. De acordo com José Luiz de Genova, diretor LATAM da Taboola, o comportamento online funciona como um termômetro em tempo real das preocupações da população.
“O cruzamento de dados deste levantamento evidencia como o interesse do público é sensível às transformações da legislação e do mercado, como o fenômeno recente das plataformas de apostas. A audiência utiliza os grandes portais de notícias e publishers como um escudo contra a malha fina, consumindo massivamente conteúdos sobre prevenção de erros em certas fases”, afirma o executivo.
Outro destaque do levantamento é a ansiedade dos brasileiros para receber a restituição o mais rápido possível. Já o interesse por “restituição automática” disparou 1.104%, alcançando 32 mil visualizações.
A palavra “pix” também acumulou cerca de 5 milhões de pageviews, um aumento de 35% no período analisado. E o termo “malha fina” teve 649 mil pageviews, alta de 28%.
Apostas esportivas sob os holofotes
Uma das grandes novidades deste ano é a obrigatoriedade de declarar ganhos obtidos com apostas esportivas, as chamadas 'bets'. A nova regra gerou uma onda de buscas por informações sobre como realizar a declaração corretamente.
Muitos contribuintes que tiveram lucros com essa modalidade em 2025 estão descobrindo na última hora a necessidade de incluir esses valores no ajuste anual para evitar problemas com a Receita Federal.
A corrida pela restituição via PIX
A ansiedade para receber a restituição do Imposto de Renda é outro tema dominante. Com o primeiro lote programado para ser pago já no dia 29 de maio, a busca por informações sobre o calendário de pagamento e as regras de prioridade aumentou significativamente.
A opção de receber via PIX, que coloca o contribuinte no topo da lista de prioridades (após os grupos legalmente prioritários), tornou-se o principal objetivo de quem espera reaver parte do imposto pago.
Calendário de Restituição 2026
É importante lembrar que, em 2026, a Receita Federal liberará o pagamento em quatro lotes, e não mais em cinco. As datas são:
1º lote: 29 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 31 de julho
4º lote: 31 de agosto
O medo da malha fina
Com a proximidade do prazo final, o receio de cometer erros no preenchimento e cair na malha fina também cresce. As buscas por termos como 'malha fina', 'retificação de declaração' e 'documentos necessários' mostram que os contribuintes estão atentos aos detalhes para garantir que a declaração seja enviada sem pendências. A pressa de última hora é um fator de risco, e a revisão cuidadosa de todas as informações é fundamental.
Atenção ao prazo final
A Receita Federal alerta que o prazo final para a entrega é 29 de maio. Quem não entregar a declaração a tempo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Portanto, é crucial não deixar para a última hora.
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*Este conteúdo foi otimizado com o auxílio de inteligência artificial.