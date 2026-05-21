Como usar o FGTS para comprar um imóvel; veja o passo a passo completo

Utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para conquistar uma casa própria é uma possibilidade para os trabalhadores brasileiros. O recurso pode ser usado para dar entrada no financiamento, amortizar o saldo devedor ou até mesmo quitar o imóvel.

A Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, estabelece as diretrizes para o uso do fundo na habitação. O processo é integrado às operações de financiamento imobiliário. Ao contrário do que muitos pensam, a solicitação é feita diretamente ao banco ou à instituição financeira que concederá o crédito, e não à Caixa.

Quem pode usar o FGTS para comprar um imóvel?

Para ter direito ao saque do FGTS para fins de moradia, o trabalhador precisa cumprir algumas regras básicas. A conformidade com todos os critérios é essencial para que a liberação dos recursos seja aprovada. Veja os principais requisitos:

Possuir no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos, consecutivos ou não, na mesma empresa ou em empresas diferentes.

Não ser proprietário de outro imóvel residencial na cidade onde mora ou trabalha no momento da compra.

Não possuir outro financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em qualquer parte do país.

O imóvel a ser comprado deve ser residencial urbano e estar avaliado dentro do limite estabelecido pelo SFH, que atualmente é de R$ 2,25 milhões.

Passo a passo para solicitar

A maior parte dos trâmites é realizada pela própria instituição financeira que está cuidando do financiamento imobiliário, tornando o processo mais simples. Entenda as etapas:

Separe os documentos: o primeiro passo é reunir a documentação pessoal, como documento de identidade, CPF, comprovante de estado civil e a Carteira de Trabalho para comprovar o tempo de serviço sob o regime do FGTS. Informe ao banco: durante a negociação do financiamento, comunique ao banco que você deseja utilizar o saldo do FGTS. A instituição fornecerá um formulário específico para essa finalidade. Aguarde a análise: o banco encaminhará a solicitação e os documentos para a Caixa. A Caixa, por sua vez, analisará se o trabalhador e o imóvel se enquadram nas regras exigidas. Liberação dos recursos: após a aprovação, o valor do FGTS é liberado e depositado diretamente na conta do vendedor do imóvel ou utilizado para abater o saldo devedor do financiamento, sem que o comprador precise manusear o dinheiro.

Além do uso para a compra, o FGTS pode ser utilizado para amortizar o saldo devedor ou para pagar até 80% do valor das prestações por um período de 12 meses consecutivos, aliviando o orçamento mensal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata