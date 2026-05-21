7 cuidados essenciais antes de pedir um empréstimo online

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em um cenário econômico dinâmico como o de 2026, a busca por crédito rápido e sem burocracia impulsionou a popularidade dos empréstimos online. No entanto, essa facilidade também abriu portas para fraudes. É fundamental redobrar a atenção para não transformar a solução de um problema financeiro em uma grande dor de cabeça. Proteger seus dados e seu dinheiro exige alguns cuidados simples, mas essenciais.

Antes de fechar qualquer contrato, é preciso agir com cautela e seguir um roteiro de verificação. A pressa pode levar a armadilhas que resultam em prejuízos significativos. Para ajudar nesse processo, listamos os principais pontos que você deve observar para garantir uma transação segura.

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Verifique a autorização do Banco Central

Toda instituição financeira legítima que oferece crédito no Brasil precisa ser autorizada pelo Banco Central. A consulta é gratuita e pode ser feita diretamente no site da autoridade monetária, através do serviço "Encontre uma Instituição". Se a empresa não estiver na lista, desconfie imediatamente.

Jamais faça depósitos antecipados

Este é o golpe mais comum. Fraudadores solicitam um pagamento adiantado para "liberar o crédito", "cobrir taxas de cartório" ou "pagar impostos". Instituições sérias nunca exigem qualquer tipo de depósito prévio. Os custos da operação são diluídos nas parcelas do empréstimo.

Desconfie de ofertas muito vantajosas

Juros muito abaixo do mercado, aprovação garantida para negativados e prazos extremamente longos são iscas comuns. Compare as condições oferecidas com as de grandes bancos e financeiras conhecidas. Se a proposta parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é uma fraude.

Proteja seus dados pessoais

Certifique-se de que o site da empresa é seguro. Verifique se o endereço começa com "https" e se há um ícone de cadeado na barra do navegador. Nunca compartilhe senhas ou informações sensíveis por aplicativos de mensagens, e-mails ou redes sociais.

Leia o contrato com atenção

Antes de assinar, leia todas as cláusulas e procure pelo Custo Efetivo Total (CET), que, por lei, deve estar destacado. O CET inclui juros, taxas e outros encargos. Entenda qual será o valor total pago ao final do contrato e se as condições estão claras. Não assine nada com pressa ou sob pressão.

Pesquise a reputação da empresa

Procure pelo nome da instituição em sites de avaliação e reclamação, como o Reclame Aqui, além de redes sociais e mecanismos de busca. Verifique o que outros clientes estão dizendo sobre a experiência com a empresa. Um histórico de muitas queixas é um sinal de alerta importante.

Utilize apenas os canais oficiais

Não clique em links recebidos por e-mail, SMS ou WhatsApp. Para solicitar o empréstimo, digite o endereço oficial da instituição diretamente no seu navegador. Golpistas costumam criar sites falsos, muito parecidos com os originais, para roubar dados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.