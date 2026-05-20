Prova de vida do INSS: como consultar on-line se a sua já foi feita
O procedimento agora é automático, mas é possível checar o status; veja o passo a passo para verificar no aplicativo Meu INSS e evitar surpresas
compartilheSIGA
A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se tornou automática, mas muitos aposentados e pensionistas ainda têm dúvidas sobre como garantir que seu benefício não seja suspenso. Para evitar surpresas, é possível verificar o status do procedimento pelo celular em poucos minutos, usando o aplicativo Meu INSS.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O INSS se tornou o responsável por comprovar que o beneficiário está vivo, cruzando dados de outras bases do governo. Quando uma pessoa realiza certas ações, o sistema registra a movimentação e valida a prova de vida automaticamente. Mesmo assim, acompanhar o processo é fundamental para garantir tranquilidade.
A verificação on-line ajuda a confirmar se o INSS já identificou alguma movimentação sua nos últimos meses e se sua situação está regular. Desse modo, você pode agir antes de receber qualquer notificação sobre pendências, o que evita o risco de ter o pagamento bloqueado.
Como consultar a prova de vida on-line
O processo de consulta é feito inteiramente pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Se você ainda não tem o app, basta baixá-lo na loja de aplicativos do seu smartphone. A ferramenta é gratuita e segura. Confira o passo a passo para realizar a verificação:
-
Acesse o aplicativo ou site Meu INSS.
-
Faça o login com sua conta Gov.br (CPF e senha).
-
Na tela inicial, procure pela opção “Prova de vida”.
-
Ao clicar, uma nova tela mostrará a data da última confirmação feita pelo INSS.
Nessa mesma seção, você também poderá ver a data de validade da sua prova de vida atual. Se a informação estiver atualizada, significa que o sistema já fez a comprovação e não há nada com que se preocupar.
O que vale como prova de vida automática?
O INSS utiliza diversos registros para confirmar que o segurado está vivo. A validação ocorre quando a pessoa realiza alguma das seguintes atividades:
-
Acessa o aplicativo Meu INSS com selo prata ou ouro da conta Gov.br.
-
Realiza empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.
-
Recebe atendimento em uma agência do INSS.
-
Passa por perícia médica presencial.
-
É vacinado ou atendido na rede pública de saúde.
-
Emite ou renova documentos como passaporte, carteira de motorista e RG.
-
Vota nas eleições.
-
Declara o Imposto de Renda.
Caso o INSS não encontre nenhum registro em um período de 10 meses após a última atualização, o órgão enviará uma notificação. O beneficiário terá, então, 60 dias para realizar alguma das atividades listadas acima. Após esse período sem regularização, o benefício será bloqueado. Se a inatividade persistir por mais 30 dias, o pagamento será suspenso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata