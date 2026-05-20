Prova de vida do INSS: como consultar on-line se a sua já foi feita

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se tornou automática, mas muitos aposentados e pensionistas ainda têm dúvidas sobre como garantir que seu benefício não seja suspenso. Para evitar surpresas, é possível verificar o status do procedimento pelo celular em poucos minutos, usando o aplicativo Meu INSS.

O INSS se tornou o responsável por comprovar que o beneficiário está vivo, cruzando dados de outras bases do governo. Quando uma pessoa realiza certas ações, o sistema registra a movimentação e valida a prova de vida automaticamente. Mesmo assim, acompanhar o processo é fundamental para garantir tranquilidade.

A verificação on-line ajuda a confirmar se o INSS já identificou alguma movimentação sua nos últimos meses e se sua situação está regular. Desse modo, você pode agir antes de receber qualquer notificação sobre pendências, o que evita o risco de ter o pagamento bloqueado.

Como consultar a prova de vida on-line

O processo de consulta é feito inteiramente pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Se você ainda não tem o app, basta baixá-lo na loja de aplicativos do seu smartphone. A ferramenta é gratuita e segura. Confira o passo a passo para realizar a verificação:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS. Faça o login com sua conta Gov.br (CPF e senha). Na tela inicial, procure pela opção “Prova de vida”. Ao clicar, uma nova tela mostrará a data da última confirmação feita pelo INSS.

Nessa mesma seção, você também poderá ver a data de validade da sua prova de vida atual. Se a informação estiver atualizada, significa que o sistema já fez a comprovação e não há nada com que se preocupar.

O que vale como prova de vida automática?

O INSS utiliza diversos registros para confirmar que o segurado está vivo. A validação ocorre quando a pessoa realiza alguma das seguintes atividades:

Acessa o aplicativo Meu INSS com selo prata ou ouro da conta Gov.br.

Realiza empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

Recebe atendimento em uma agência do INSS.

Passa por perícia médica presencial.

É vacinado ou atendido na rede pública de saúde.

Emite ou renova documentos como passaporte, carteira de motorista e RG.

Vota nas eleições.

Declara o Imposto de Renda.

Caso o INSS não encontre nenhum registro em um período de 10 meses após a última atualização, o órgão enviará uma notificação. O beneficiário terá, então, 60 dias para realizar alguma das atividades listadas acima. Após esse período sem regularização, o benefício será bloqueado. Se a inatividade persistir por mais 30 dias, o pagamento será suspenso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata