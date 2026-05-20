PIS 2026: último lote em agosto. Não perca o prazo para sacar

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Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep de 2026, referente ao ano-base 2024, já estão em andamento desde fevereiro. Trabalhadores que ainda não receberam o benefício devem ficar atentos ao calendário, que segue com novos lotes mensais.

O último grupo, composto pelos nascidos em novembro e dezembro, terá o valor liberado em 15 de agosto. É crucial lembrar que o prazo final para o saque de todos os lotes é 30 de dezembro de 2026, último dia útil bancário do ano. Após essa data, os valores não resgatados retornam ao fundo do PIS/Pasep.

Quem tem direito ao abono salarial?

O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024, podendo chegar ao teto de um salário mínimo, que em 2026 é de R$ 1.621,00. Para ter direito, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:

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Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos mensais em 2024;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Como consultar e sacar o benefício

A consulta para saber se você tem direito ao abono e qual o valor a receber pode ser feita de forma simples pelos canais digitais. As principais plataformas são:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br;

Aplicativo Caixa Trabalhador. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O recebimento do valor é automático para quem possui conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Os demais trabalhadores podem realizar o saque com o Cartão Cidadão em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou diretamente em uma agência da Caixa, apresentando um documento de identificação com foto.