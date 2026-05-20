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Superendividamento: STF pode garantir o mínimo para pagar as contas

Suprema Corte define regras para proteger a dignidade e o básico para a sobrevivência de quem não consegue mais pagar as dívidas; entenda o impacto

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
20/05/2026 14:27

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Superendividamento: STF pode garantir o mínimo para pagar as contas
O STF validou regras para o mínimo existencial, medida que busca aliviar o superendividamento e o estresse financeiro de milhões. crédito: Adobe Stock

m uma decisão histórica tomada em 23 de abril de 2026, o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a constitucionalidade das regras que protegem o chamado "mínimo existencial", quantia que não pode ser tocada para o pagamento de dívidas. O tribunal manteve o valor de referência em R$ 600,00, mas determinou que ele passe por revisões anuais obrigatórias e garantiu que os empréstimos consignados também entrem no cálculo de proteção. A medida impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros, considerando que, segundo dados do Banco Central de dezembro de 2024, o país registrava 15,8 milhões de pessoas em situação de superendividamento.

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O que é o mínimo existencial?

O mínimo existencial é uma parcela da renda do devedor considerada intocável em processos de renegociação de dívidas. O objetivo é assegurar que, mesmo inadimplente, o cidadão preserve recursos financeiros básicos para cobrir despesas essenciais com alimentação, moradia, saúde e transporte, garantindo as condições fundamentais para a sua subsistência e dignidade humana.

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O que muda com a decisão do STF?

A decisão da Suprema Corte trouxe clareza e ampliou a proteção aos consumidores. O Decreto nº 11.567/2023 já havia estabelecido o patamar de R$ 600,00 como referência para o mínimo existencial. A discussão no STF, motivada por ações de entidades civis e defensorias que questionavam se esse valor fixo era suficiente para garantir a dignidade humana, resultou em avanços protetivos importantes.

O STF não alterou o valor nominal imediato, mas determinou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) passe a realizar, anualmente, estudos técnicos para avaliar e atualizar essa quantia de forma motivada, impedindo a defasagem pela inflação.

Além disso, uma das mudanças mais significativas foi a inclusão obrigatória do crédito consignado na conta. Anteriormente, as parcelas retidas diretamente na folha de pagamento podiam sufocar quase toda a renda do cidadão à margem da proteção. Com a nova tese jurídica do STF, os descontos do consignado também devem respeitar o teto do mínimo existencial, o que amplia de forma expressiva a segurança financeira de aposentados, pensionistas e servidores públicos

Quais dívidas ficam de fora?

É importante ressaltar que nem todas as dívidas entram na regra do superendividamento. Ficam de fora da proteção do mínimo existencial:

  • Dívidas com garantia real (como financiamento imobiliário ou de veículos);

  • Crédito rural;

  • Dívidas fiscais (impostos e tributos);

  • Pensões alimentícias.

Qual o impacto para o consumidor?

Na prática, a decisão do STF fortalece a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). Consumidores que não conseguem mais pagar suas contas ganham mais poder de negociação com os bancos e financeiras. Ao buscar a Justiça para renegociar suas dívidas, eles têm a garantia de que uma parte de sua renda será preservada para suas necessidades básicas, evitando que caiam em uma situação de miséria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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