Dívida com imposto? Veja como renegociar débitos com a Receita

O bloqueio de bens e restrições de crédito podem ser evitados por meio de programas de parcelamento, que facilitam o processo de regularizar a situação de pessoas que têm débitos com a Receita Federal.

Manter impostos em atraso pode levar a consequências sérias. O CPF ou CNPJ é inscrito na dívida ativa da União, o que dificulta a obtenção de empréstimos e a participação em licitações. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também pode iniciar uma execução fiscal para cobrar os valores judicialmente, resultando no bloqueio de contas bancárias.

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O governo federal oferece canais para que o devedor possa quitar ou parcelar suas pendências de forma simplificada, muitas vezes com condições vantajosas. A adesão a esses programas suspende a cobrança judicial e ajuda a restabelecer a regularidade fiscal do contribuinte.

Como regularizar seus débitos com a Receita

Uma das formas mais comuns de acertar as contas é o parcelamento simplificado, que permite dividir débitos que ainda não foram inscritos na dívida ativa da União em até 60 meses. Para pessoas físicas, a parcela mínima é de R$ 200; para jurídicas, o valor é de R$ 500. A adesão é feita de forma on-line, pelo portal e-CAC da Receita Federal.

Outra alternativa é a transação tributária, um acordo entre o contribuinte e a PGFN para dívidas já inscritas. Esse programa oferece descontos significativos em juros e multas, além de prazos de pagamento estendidos, dependendo da modalidade e do perfil da dívida. Existem diferentes modalidades, com regras específicas para cada caso.

Para iniciar o processo de regularização, o caminho geralmente envolve os seguintes passos:

Acesse o portal e-CAC: use seu código de acesso ou conta Gov.br para entrar no sistema da Receita Federal. Consulte sua situação fiscal: na plataforma, verifique quais são os débitos pendentes e se eles já estão na dívida ativa. Simule e escolha o parcelamento: o próprio sistema oferece as opções de negociação disponíveis para seu perfil. É possível simular os valores das parcelas antes de confirmar. Gere o documento de arrecadação: após confirmar a adesão, emita a primeira parcela (Darf) e faça o pagamento para oficializar o acordo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata