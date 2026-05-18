Restituição do IR 2026 via Gov.br: o guia para não cair na malha fina

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Utilizar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026, disponível no portal Gov.br, é a principal estratégia para acelerar o recebimento da restituição e reduzir significativamente as chances de cair na malha fina. Esse modelo, oferecido pela Receita Federal, utiliza dados de diversas fontes para montar um rascunho da sua declaração, simplificando o processo para o contribuinte.

A principal vantagem do formato é a diminuição de erros de digitação ou de omissão de informações, que são os motivos mais comuns para uma declaração ser retida para análise. O sistema puxa automaticamente dados de rendimentos, pagamentos, e até mesmo de algumas despesas dedutíveis informadas por empresas, bancos e planos de saúde.

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Com as informações já organizadas, o trabalho do declarante se concentra em verificar, corrigir e complementar os dados. Isso garante mais precisão e segurança, pois as informações cruzadas pela Receita Federal já estão alinhadas desde o início, minimizando inconsistências que poderiam gerar uma auditoria.

Além disso, a Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para o pagamento dos lotes de restituição. Após os grupos prioritários por lei (idosos, professores, pessoas com deficiência), têm preferência os contribuintes que adotam a declaração pré-preenchida E optam por receber via Pix. Na sequência, vêm aqueles que utilizam apenas a declaração pré-preenchida OU apenas o Pix.

Como usar a declaração pré-preenchida no Gov.br

Nível da conta: Para ter acesso à pré-preenchida, sua conta no portal Gov.br precisa ser de nível prata ou ouro. Esses níveis garantem maior segurança e confirmam a identidade do usuário por meio de validação facial ou dados de bancos credenciados.

Acesso ao serviço: Com a conta regularizada, acesse o portal "Meu Imposto de Renda" através do site da Receita Federal ou do aplicativo. Faça o login utilizando suas credenciais do Gov.br.

Início da declaração: Ao iniciar uma nova declaração, o sistema oferecerá a opção de começar com os dados da pré-preenchida. Selecione essa alternativa para que as informações sejam carregadas automaticamente.

Conferência e complemento: Esta é a etapa mais importante. Revise cada campo com atenção. Verifique se todos os rendimentos foram declarados, se as despesas médicas estão corretas e se os dados de dependentes estão atualizados. Lembre-se que a responsabilidade final pelas informações é sempre do contribuinte.

Após conferir e adicionar qualquer informação pendente, como recibos de aluguel ou outras despesas dedutíveis que não constam no sistema, basta concluir e enviar a declaração. Adotar esse método não apenas facilita o preenchimento, mas também posiciona você mais à frente na fila para receber a restituição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.