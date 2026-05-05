Limpei meu nome no Serasa, e agora? 5 dicas para não voltar ao vermelho

Limpar o nome no Serasa, especialmente através da ajuda de iniciativas como o Novo Desenrola Brasil, é uma conquista importante para milhões de brasileiros. A nova fase do programa, lançada nesta segunda-feira (4/5), permite a renegociação direta com os bancos e tem prazo de 90 dias.

No entanto, após quitar os débitos, como manter as contas em dia e não voltar para a lista de inadimplentes? O segredo está em adotar novos hábitos e ter um controle mais rígido sobre o próprio dinheiro.

Para quem conseguiu sair do vermelho, organizar a vida financeira é o próximo passo fundamental. A jornada para uma relação saudável com as finanças pode ser resumida em cinco práticas essenciais, que ajudam a construir um futuro com mais segurança e tranquilidade.

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1. Entenda para onde vai seu dinheiro

O primeiro passo é anotar todas as suas receitas e despesas por pelo menos 30 dias. Esse registro pode ser feito em um caderno, planilha ou em aplicativos de controle financeiro disponíveis para celular.

Isso te dará clareza sobre seus gastos fixos, como aluguel e contas de consumo, e os variáveis, como lazer e alimentação fora de casa. Saber para onde o dinheiro está indo cria uma base para um planejamento.

2. Crie um orçamento e defina metas

Defina um limite para cada categoria de despesa, sempre priorizando as necessidades básicas e adaptando o consumo para que ele caiba dentro da sua receita mensal.

Estabeleça metas financeiras claras, como poupar um valor específico por mês ou quitar um financiamento em um prazo determinado. Ter um objetivo concreto ajuda a manter a motivação.

3. Forme uma reserva de emergência

Imprevistos acontecem e são uma das principais causas de endividamento. Uma reserva de emergência é o dinheiro guardado exclusivamente para cobrir gastos inesperados, como um problema de saúde ou a perda de emprego.

O ideal é manter um valor equivalente a três a seis meses do seu custo de vida. Comece com pouco, guardando o que for possível a cada mês, e aumente o valor gradualmente, criando o hábito da poupança.

4. Use o crédito com inteligência

O cartão de crédito não precisa ser um vilão, desde que usado com responsabilidade. Evite utilizá-lo como uma extensão do seu salário e pague sempre o valor total da fatura para fugir dos juros altíssimos do crédito rotativo.

Antes de fazer uma compra parcelada, analise se a parcela realmente cabe no seu orçamento dos próximos meses. Um bom planejamento evita que as prestações se transformem em uma bola de neve e comprometam sua saúde financeira.

5. Acompanhe seu Serasa Score

Agora que seu nome está limpo, sua pontuação de crédito, o Serasa Score, tende a melhorar com o tempo. Manter as contas pagas em dia e os dados cadastrais sempre atualizados nos principais birôs de crédito, como Serasa, SPC e Boa Vista, contribui para aumentar essa nota.

Consultar a pontuação periodicamente e de forma gratuita nos canais da Serasa permite entender como o mercado financeiro vê seu perfil de consumidor. Um bom score facilita o acesso a crédito com juros mais baixos e melhores condições no futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria