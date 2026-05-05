Como consultar o extrato do seu FGTS pelo celular em poucos passos

Manter o controle sobre o seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ficou mais simples. Agora, todo o processo pode ser feito através do celular, usando o aplicativo “FGTS”, da Caixa Econômica Federal. Em poucos minutos, você acessa o extrato completo e verifica informações importantes.

A consulta regular confirma se o empregador está realizando os depósitos mensais corretamente, que equivalem a 8% do seu salário. Além disso, a ferramenta permite checar o saldo total disponível e identificar se você tem direito a alguma modalidade de saque liberada no momento.

Com o aplicativo, o trabalhador pode gerenciar seus recursos e planejar o uso do dinheiro. A plataforma centraliza todas as informações de seus contratos de trabalho, antigos e atuais, em um único lugar.

Passo a passo para consultar seu extrato do FGTS

Acessar as informações da sua conta do Fundo de Garantia é um processo seguro e intuitivo. Siga estas etapas para visualizar seu extrato detalhado:

Baixe o aplicativo: o primeiro passo é baixar o app “FGTS” na loja de aplicativos do seu celular. Ele está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Certifique-se de que é a versão oficial, desenvolvida pela Caixa. Faça o seu cadastro: ao abrir o aplicativo pela primeira vez, selecione a opção “Cadastre-se”. Será necessário informar dados pessoais como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Crie uma senha numérica de seis dígitos e confirme. Acesse sua conta: com o cadastro finalizado, retorne à tela inicial e faça o login usando seu CPF e a senha que acabou de criar. O aplicativo pode pedir a confirmação de alguns dados adicionais por segurança. Consulte o extrato: na tela principal, procure e clique na opção “Meu FGTS”. O aplicativo mostrará uma lista de todos os seus contratos de trabalho em que é possível ver o extrato detalhado de cada um, com o saldo atualizado e o histórico de depósitos.

Outras funções disponíveis no aplicativo

Além de permitir a consulta ao saldo e extrato, o aplicativo “FGTS” oferece outras funcionalidades úteis para o trabalhador. Por meio dele, é possível realizar diversas operações sem sair de casa.

Modalidades de saque: você pode optar pela modalidade Saque-Aniversário, consultar o calendário de pagamento ou verificar se há valores disponíveis para o Saque-Rescisão.

Indicação de conta bancária: é possível cadastrar uma conta bancária de sua titularidade, em qualquer instituição financeira, para receber o valor do FGTS em caso de saque, sem nenhum custo.

Atualização de endereço: manter seus dados cadastrais, como o endereço residencial, sempre atualizados também é uma função disponível e importante para a comunicação com o fundo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.