Dinheiro extra em 2026? Saiba se você está na nova lista do abono

Trabalhadores que atuaram com carteira assinada já podem verificar se terão direito ao abono salarial do PIS/Pasep em 2026. A consulta foi liberada para antecipar a organização dos beneficiários, e o processo de verificação pode ser feito totalmente online, evitando filas e deslocamentos desnecessários.

A principal ferramenta para a consulta é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que centraliza as informações do trabalhador e está disponível para celulares com sistema Android e iOS.

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O benefício, que tem como ano-base 2024, seguirá o calendário de pagamentos já divulgado pelo governo federal, com início em fevereiro de 2026 e prazo final para saque em 30 de dezembro do mesmo ano. Estima-se que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados.

Como consultar o abono salarial

Para saber se você tem direito ao PIS/Pasep de 2026, basta instalar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e fazer o login com sua conta Gov.br. Na tela inicial, procure pela aba “Benefícios” e, em seguida, clique em “Abono Salarial”. O sistema informará se você está habilitado, além do valor previsto e da data de recebimento.

Outra opção é acessar o portal Gov.br pelo computador ou ligar para o telefone 158 (Alô Trabalho). Servidores públicos podem verificar as informações específicas do Pasep diretamente nos canais de atendimento do Banco do Brasil, enquanto trabalhadores da iniciativa privada consultam o PIS nos canais da Caixa Econômica Federal.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa atender a alguns critérios:

estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 em 2024 (equivalente a dois salários mínimos do ano-base);

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base de 2024. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento. Dessa forma, quem trabalhou o ano todo recebe o valor de um salário mínimo completo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.