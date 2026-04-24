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CNH digital: como agilizar a declaração do Imposto de Renda com o documento

A versão eletrônica da habilitação pode facilitar a vida do contribuinte na hora de preencher os dados; veja o passo a passo para não errar

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
24/04/2026 14:38 - atualizado em 24/04/2026 14:38

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CNH digital: como agilizar a declaração do Imposto de Renda com o documento
A CNH digital pode agilizar a consulta de dados pessoais para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O período de declaração do Imposto de Renda se encerra em 29 de maio, e muitos contribuintes buscam maneiras de simplificar o preenchimento. A CNH digital, acessível pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), se apresenta como ferramenta prática para consultar dados pessoais com precisão e evitar erros que podem atrasar a restituição.

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A versão eletrônica da habilitação concentra em um só lugar informações essenciais, como nome completo, data de nascimento e o número do CPF.

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O uso do documento digital é um método de verificação que garante que as informações enviadas à Receita Federal correspondam exatamente ao que consta nos registros oficiais do governo, prevenindo falhas de digitação que são bastante comuns durante o preenchimento manual da declaração.

Vantagens da conta Gov.br

Além de facilitar o acesso à CNH digital, a conta Gov.br nos níveis prata ou ouro oferece o acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, que importa diversas informações de fontes pagadoras, médicos e instituições financeiras, reduzindo o trabalho manual e o risco de erros.

Como incentivo, a Receita Federal também dá prioridade na restituição aos contribuintes que optam pela declaração pré-preenchida, aumentando a chance de receber os valores nos primeiros lotes.

Passo a passo para usar a CNH digital

O procedimento pode ser realizado em poucos minutos pelo celular. A grande vantagem é a segurança de transcrever os dados corretamente, sem a necessidade de procurar por documentos físicos, que podem estar desatualizados ou guardados em locais de difícil acesso.

  1. Acesse o aplicativo: abra a Carteira Digital de Trânsito (CDT) em seu celular. O login é feito com sua conta Gov.br, a mesma utilizada para acessar diversos serviços públicos federais.

  2. Selecione o documento: na tela principal do aplicativo, toque na opção “habilitação” para visualizar a versão eletrônica da sua CNH.

  3. Confira as informações: todos os dados necessários para a identificação do contribuinte estarão visíveis. Verifique seu nome completo, sem abreviações, sua data de nascimento e o número do seu CPF.

  4. Preencha a declaração: com os dados em mãos, preencha os campos correspondentes no programa ou no aplicativo do Imposto de Renda. A conferência garante que não haverá divergências com o cadastro da Receita.

Manter a consistência dos dados impede que a declaração seja retida para uma análise mais detalhada, que atrasa o recebimento de uma eventual restituição.

Essa verificação prévia, usando um documento oficial como a CNH digital, funciona como uma forma de segurança. A medida ajuda a garantir um processamento sem pendências da declaração, evitando complicações futuras com o Fisco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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