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Suspeita de ação antecipada leva caso da Azul à investigação no Cade

IPSConsumo aponta que empresas podem ter alinhado rotas e estratégias antes de aval do órgão

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GS
Gustavo Silva
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Gustavo Silva
Repórter
18/04/2026 06:05

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Suspeita de ação antecipada leva caso da Azul à investigação no Cade
Suspeita de ação antecipada leva caso da Azul à investigação no Cade crédito: Divulgação / Azul

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu encaminhar para investigação interna questionamentos do IPSConsumo, entidade de defesa do consumidor, de que Azul e American Airlines podem ter começado a alinhar rotas, voos ou estratégias comerciais e a trocar dados antes mesmo da autorização do órgão antitruste, com possível envolvimento também da United.

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O envio foi determinado pelo relator do caso, Diogo Thomson de Andrade, após o IPSConsumo apontar indícios de que as empresas teriam antecipado etapas de uma parceria que ainda dependia de aprovação. Os argumentos foram considerados suficientes para encaminhamento à área técnica para apuração.

A apuração ficará a cargo da área técnica do Cade, responsável por investigar esse tipo de conduta e decidir se há irregularidades. Caso avance, o processo pode resultar em sanções ou na revisão de condições impostas à operação.

A decisão abre uma nova frente no caso, já que o tribunal aprovou, em fevereiro, a entrada da United no capital da Azul como parte da reestruturação financeira da companhia, em curso nos Estados Unidos.

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O aval foi dado com restrições para evitar troca de informações entre empresas e exigência de nova análise em caso de aumento de participação.

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