Assine
overlay
Início Economia
INSS

Benefício do INSS suspenso: veja o que fazer

Entenda o processo de suspensão de benefícios, o que acontece com os valores retidos e como funcionam os pagamentos retroativos

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
17/04/2026 15:45 - atualizado em 17/04/2026 15:47

compartilhe

SIGA
×
Segurados podem usar o aplicativo Meu INSS no celular para consultar benefícios, pagamentos e acompanhar as novidades da previdência
Segurados podem usar o aplicativo Meu INSS no celular para consultar benefícios, pagamentos e acompanhar as novidades da previdência crédito: Agência Brasil

Caso ocorra a suspensão de uma aposentadoria ou pensão pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o valor não recebido não é perdido. Quando um benefício é suspenso por alguma pendência cadastral, os recursos ficam retidos pela Previdência Social até que a situação seja regularizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

É importante ressaltar que o INSS suspendeu o bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Portanto, embora essa fosse uma causa comum de suspensão no passado, o cenário atual é diferente. A medida de reter os valores, no entanto, continua valendo para outras irregularidades que possam ser identificadas pelo órgão.

Leia Mais

Essa retenção é uma medida de segurança para evitar pagamentos indevidos e fraudes no sistema. O dinheiro permanece vinculado ao CPF do titular e não é transferido para terceiros ou para os cofres do governo de forma definitiva. O montante fica represado, aguardando a regularização por parte do segurado para ser liberado.

Como reativar o benefício e receber os valores atrasados

  • Entre no site do Meu INSS;

  • Informe seu CPF e senha

  • Siga para Do que você precisa?

  • Digite: Reativação de benefício

  • Siga as orientações.

O atendimento é imediato. No entanto, demora média 30 dias corridos para a prestação deste serviço. Em caso de dúvidas ligue 135.

O pagamento retroativo é feito de forma automática?

Assim que o benefício é reativado no sistema da Previdência Social, os valores que foram suspensos durante o período de bloqueio são calculados e programados para depósito. O pagamento costuma ocorrer nos lotes seguintes à regularização do cadastro.

Não é necessário abrir um processo administrativo ou fazer uma solicitação específica para receber os atrasados. O próprio sistema identifica a reativação e libera os valores. Para acompanhar o processo, o segurado pode consultar o extrato de pagamento de benefícios diretamente no aplicativo ou site Meu INSS, onde a liberação dos retroativos estará detalhada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

beneficio inss instituto-nacional-do-seguro-social

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay