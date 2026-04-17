Benefício do INSS suspenso: veja o que fazer

Caso ocorra a suspensão de uma aposentadoria ou pensão pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o valor não recebido não é perdido. Quando um benefício é suspenso por alguma pendência cadastral, os recursos ficam retidos pela Previdência Social até que a situação seja regularizada.

É importante ressaltar que o INSS suspendeu o bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Portanto, embora essa fosse uma causa comum de suspensão no passado, o cenário atual é diferente. A medida de reter os valores, no entanto, continua valendo para outras irregularidades que possam ser identificadas pelo órgão.

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Essa retenção é uma medida de segurança para evitar pagamentos indevidos e fraudes no sistema. O dinheiro permanece vinculado ao CPF do titular e não é transferido para terceiros ou para os cofres do governo de forma definitiva. O montante fica represado, aguardando a regularização por parte do segurado para ser liberado.

Como reativar o benefício e receber os valores atrasados

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O atendimento é imediato. No entanto, demora média 30 dias corridos para a prestação deste serviço. Em caso de dúvidas ligue 135.

O pagamento retroativo é feito de forma automática?

Assim que o benefício é reativado no sistema da Previdência Social, os valores que foram suspensos durante o período de bloqueio são calculados e programados para depósito. O pagamento costuma ocorrer nos lotes seguintes à regularização do cadastro.

Não é necessário abrir um processo administrativo ou fazer uma solicitação específica para receber os atrasados. O próprio sistema identifica a reativação e libera os valores. Para acompanhar o processo, o segurado pode consultar o extrato de pagamento de benefícios diretamente no aplicativo ou site Meu INSS, onde a liberação dos retroativos estará detalhada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata