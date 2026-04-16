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Em meio à crise, CSN amplia aposta em startup de gestão de frotas

Com aval do Cade, siderúrgica eleva fatia na GaussFleet de 80% para 95% enquanto tenta reduzir dívida de cerca de R$ 41 bilhões

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GS
Gustavo Silva
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Gustavo Silva
Repórter
16/04/2026 15:09

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Em meio à crise, CSN amplia aposta em startup de gestão de frotas
Em meio à crise, CSN amplia aposta em startup de gestão de frotas crédito: Reprodução /Wikipedia

Mesmo pressionada por dívida elevada e margens mais apertadas em parte de seus negócios, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) segue fazendo movimentos fora do núcleo tradicional do grupo.

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O braço de inovação da companhia, a CSN Inova Soluções, recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ampliar sua participação na startup GaussFleet, que desenvolve software de gestão de frotas e equipamentos pesados.

A CSN já havia adquirido o controle da companhia em 2025. A nova transação foi considerada simples pela autoridade antitruste e acabou aprovada sem restrições.

A operação permite que a CSN aumente sua participação na empresa de 80% para 95% do capital social, com a compra de 15% das ações que pertenciam aos fundadores Alan de Carvalho Ribeiro, Vinícius Debartolo Callegari e Pedro Henrique de Oliveira.

A decisão foi aprovada pela Superintendência-Geral do órgão antitruste na sexta-feira, 13.

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A compra vem em um momento sensível para a CSN. A siderúrgica terminou 2025 com dívida líquida perto de R$ 41 bilhões e prejuízo de R$ 1,5 bilhão. Pressionada pelo endividamento, a companhia já colocou ativos à venda para tentar desalavancar.

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