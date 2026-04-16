Como reduzir sua conta de luz sem abrir mão do conforto em casa

As tarifas de energia estão em constante ajuste. Por isso, encontrar formas de economizar tornou-se uma das prioridades em muitos lares. Algumas mudanças simples na rotina já aumentam a possibilidade de reduzir significativamente o consumo sem abrir mão do conforto.

Pequenas atitudes diárias, quando somadas, geram um impacto no seu bolso. Adotar práticas mais conscientes não apenas alivia o orçamento, mas também contribui para um uso mais sustentável dos recursos. Veja a seguir dicas práticas para começar a economizar hoje mesmo.

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Fique de olho no modo stand-by

Aquela pequena luz acesa nos aparelhos eletrônicos, mesmo quando estão "desligados", representa um consumo contínuo de energia. Televisão, micro-ondas, videogames e carregadores de celular conectados à tomada são aparelhos "vampiros de energia". O ideal é retirá-los da tomada sempre que não estiverem em uso. Sobre a geladeira

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia, pois fica ligada 24 horas por dia. Para otimizar seu uso, verifique se a borracha de vedação da porta está em bom estado. Evite abrir a porta sem necessidade e nunca guarde alimentos quentes, pois isso força o motor a trabalhar mais. Além disso, mantenha o aparelho longe de fontes de calor, como o fogão ou a luz solar direta, e ajuste o termostato de acordo com a estação do ano. Aposte na iluminação eficiente

Trocar as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED é um dos investimentos com retorno mais rápido, pois esses modelos são até 80% mais econômicos e duram muito mais tempo. Embora o custo inicial seja maior, a economia na conta de luz compensa o investimento a longo prazo. Aproveite também a iluminação natural ao máximo durante o dia, abrindo cortinas e persianas e acendendo as luzes artificiais apenas quando for realmente necessário. Cuidado com o chuveiro elétrico

O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de luz, especialmente no inverno. Busque mudar a chave para o modo "verão" em dias mais quentes, pois essa ação pode gerar uma economia no consumo de energia do aparelho, sem comprometer o conforto do banho. Ajuste o ar-condicionado

Mantenha os filtros do aparelho sempre limpos, pois a sujeira dificulta a circulação do ar e aumenta o consumo. Ao ligá-lo, feche portas e janelas para evitar a entrada de ar quente e programe a temperatura para um nível confortável, como 23°C, em vez de ajustá-la para a mínima possível, pois essa é a temperatura indicada por especialistas para aliar conforto e eficiência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata