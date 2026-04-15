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VERIFICAÇÃO

Prova de vida do INSS automática: entenda como o governo usa seus dados

Entenda quais informações o governo cruza para confirmar que você está vivo e o que fazer se o seu benefício do INSS for bloqueado indevidamente

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
15/04/2026 17:22 - atualizado em 15/04/2026 17:22

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Prova de vida do INSS automática: entenda como o governo usa seus dados
O INSS é responsável pela prova de vida de aposentados e pensionistas, garantindo o recebimento de benefícios. crédito: Reprodução

A prova de vida em 2026 é feita de forma automática por meio do cruzamento de dados de diferentes órgãos do governo para confirmar que o beneficiário está vivo e apto a receber o pagamento. No entanto, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam mais se deslocar até uma agência bancária para realizá-la.

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O próprio INSS se tornou o responsável por essa verificação, e a comprovação acontece quando o sistema identifica alguma interação da pessoa em registros públicos nos últimos 10 meses, contados a partir da data de aniversário do segurado. Se uma movimentação é encontrada, a prova de vida é validada para o ano seguinte.

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Essa nova regra busca facilitar a vida dos segurados e evitar fraudes. Antes, o cidadão precisava provar anualmente que estava vivo, agora, o governo é quem deve encontrar esses indícios para manter o benefício ativo.

Quais dados são usados para a prova de vida?

O INSS monitora diversas bases de dados do governo federal, estadual e municipal. Qualquer uma das seguintes ações realizadas pelo beneficiário pode servir como comprovação automática de vida:

  • Acesso ao aplicativo Meu INSS com conta gov.br de nível prata ou ouro, ou a outros aplicativos governamentais.

  • Contratação de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

  • Atendimento presencial em agências do INSS ou de outros órgãos públicos.

  • Realização de perícia médica, seja presencial ou por telemedicina.

  • Vacinação ou atendimento em postos de saúde da rede pública.

  • Votação nas eleições.

  • Emissão ou renovação de documentos como RG, CNH e passaporte.

  • Atualização dos dados no Cadastro Único (CadÚnico).

  • Declaração do Imposto de Renda, como titular ou dependente.

E se meu benefício for bloqueado?

Caso o INSS não encontre nenhum registro de movimentação nesse período, o segurado será notificado para realizar algum dos procedimentos listados. O governo emitirá um comunicado pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, o e-mail cadastrado ou uma carta.

Após a notificação, a pessoa terá um prazo de 60 dias para regularizar a situação. Isso pode ser feito realizando uma das ações que servem como prova de vida ou comparecendo a uma agência do INSS. O bloqueio do pagamento só ocorre se não houver nenhuma manifestação dentro desse prazo.

Para verificar a data da última confirmação e garantir que tudo está em ordem, o beneficiário pode consultar a informação diretamente no aplicativo Meu INSS ou ligar para a central telefônica 135.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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