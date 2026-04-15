Prova de vida do INSS automática: entenda como o governo usa seus dados

A prova de vida em 2026 é feita de forma automática por meio do cruzamento de dados de diferentes órgãos do governo para confirmar que o beneficiário está vivo e apto a receber o pagamento. No entanto, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam mais se deslocar até uma agência bancária para realizá-la.

O próprio INSS se tornou o responsável por essa verificação, e a comprovação acontece quando o sistema identifica alguma interação da pessoa em registros públicos nos últimos 10 meses, contados a partir da data de aniversário do segurado. Se uma movimentação é encontrada, a prova de vida é validada para o ano seguinte.

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Essa nova regra busca facilitar a vida dos segurados e evitar fraudes. Antes, o cidadão precisava provar anualmente que estava vivo, agora, o governo é quem deve encontrar esses indícios para manter o benefício ativo.

Quais dados são usados para a prova de vida?

O INSS monitora diversas bases de dados do governo federal, estadual e municipal. Qualquer uma das seguintes ações realizadas pelo beneficiário pode servir como comprovação automática de vida:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com conta gov.br de nível prata ou ouro, ou a outros aplicativos governamentais.

Contratação de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

Atendimento presencial em agências do INSS ou de outros órgãos públicos.

Realização de perícia médica, seja presencial ou por telemedicina.

Vacinação ou atendimento em postos de saúde da rede pública.

Votação nas eleições.

Emissão ou renovação de documentos como RG, CNH e passaporte.

Atualização dos dados no Cadastro Único (CadÚnico).

Declaração do Imposto de Renda, como titular ou dependente.

E se meu benefício for bloqueado?

Caso o INSS não encontre nenhum registro de movimentação nesse período, o segurado será notificado para realizar algum dos procedimentos listados. O governo emitirá um comunicado pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, o e-mail cadastrado ou uma carta.

Após a notificação, a pessoa terá um prazo de 60 dias para regularizar a situação. Isso pode ser feito realizando uma das ações que servem como prova de vida ou comparecendo a uma agência do INSS. O bloqueio do pagamento só ocorre se não houver nenhuma manifestação dentro desse prazo.

Para verificar a data da última confirmação e garantir que tudo está em ordem, o beneficiário pode consultar a informação diretamente no aplicativo Meu INSS ou ligar para a central telefônica 135.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria