PIS/Pasep 2026: buscas por calendário e abono disparam

A liberação de novos lotes do abono salarial PIS/Pasep movimentou a internet brasileira e colocou o benefício no topo das tendências de pesquisa do Google nesta quarta-feira (15/4). O interesse repentino reflete a ansiedade do trabalhador em confirmar se o dinheiro extra já está disponível para saque ou quando a sua data de pagamento será liberada.

O detalhamento das buscas comprova que o público está atrás de ferramentas oficiais e regras claras. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o termo "pis pasep” lidera o interesse, com um aumento de mais de 900% nas pesquisas. Procuras exatas sobre a "consultar pis pasep gov br" e "tabela pis pasep 2026" seguem relacionadas à busca principal.

Essa movimentação reforça a necessidade de orientação prática: o trabalhador precisa saber se cumpre os requisitos — como ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base e recebido até dois salários mínimos mensais — e, principalmente, qual é o passo a passo seguro para transferir o valor para a sua conta.

Quem tem direito ao abono salarial em 2026?

Para receber o PIS/Pasep em 2026, o trabalhador precisa atender a todos os seguintes critérios, com base no ano de 2024:

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Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2024;

Ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 durante o período trabalhado no ano-base (2024);

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Atenção à mudança na regra: A partir de 2026, o limite de renda para ter direito ao benefício deixou de ser vinculado a dois salários mínimos e passará a ser corrigido apenas pela inflação (INPC). Isso significa que, com o tempo, menos pessoas se enquadrarão no critério de renda.

Qual o valor do benefício?

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base 2024, podendo variar de R$ 135,08 (equivalente a um mês de trabalho) até R$ 1.621 (valor estimado do salário mínimo de 2026, para quem trabalhou os 12 meses). O cálculo corresponde a 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento por mês de serviço.

Calendário de Pagamento do PIS/Pasep 2026

Os pagamentos serão realizados de 16 de fevereiro a 175 de agosto de 2026, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, segundo calendário divulgado pela Caixa. A consulta aos valores estará disponível a partir de 5 de fevereiro de 2026. Confira as datas:

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 16/02/2026

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 16/03/2026

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15/04/2026

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15/05/2026

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15/06/2026

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15/07/2026

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 17/08/2026

Independentemente da data de liberação, o valor ficará disponível para saque até o dia 29 de dezembro de 2026. Após esse prazo, os recursos não sacados retornam ao fundo do PIS/Pasep.

Como consultar o valor e a data de pagamento?

A forma mais simples de verificar se você tem direito, qual o valor e quando irá receber é através dos canais digitais do governo. A partir de 5 de fevereiro de 2026, as informações estarão disponíveis no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.

Como o dinheiro é pago?

A forma de recebimento depende do programa ao qual o trabalhador está vinculado:

PIS (Programa de Integração Social): Pago pela Caixa Econômica Federal. Trabalhadores que possuem conta corrente, poupança ou conta digital no banco recebem o crédito automaticamente. Os demais podem sacar o valor através do aplicativo Caixa Tem, em caixas eletrônicos, lotéricas ou agências.

Pasep(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público): Pago pelo Banco do Brasil. Servidores públicos que são correntistas do BB recebem o crédito diretamente na conta. Os demais podem solicitar a transferência (TED) para uma conta de sua titularidade em outra instituição financeira através dos canais de atendimento do banco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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