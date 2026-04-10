Por que o dólar é a moeda mais importante do mundo? Entenda o poder

O dólar americano influencia a economia global de maneira profunda, do preço de um novo celular ao custo da gasolina. A moeda não é apenas o dinheiro dos Estados Unidos, mas a principal referência para o comércio internacional, as reservas financeiras dos países e a negociação de commodities essenciais, como o petróleo. Essa centralidade faz com que sua cotação diária seja acompanhada com atenção em todo o mundo.

A história que explica o domínio

A origem desse poder remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar como a principal moeda de reserva mundial. Na época, os Estados Unidos detinham a maior parte do ouro do planeta, e a moeda foi atrelada a ele, enquanto outros países atrelaram suas próprias moedas ao dólar.

Esse sistema criou uma base estável para a reconstrução econômica do pós-guerra. Mesmo com o fim do acordo nos anos 1970, a confiança e a infraestrutura criadas em torno do dólar permaneceram. Desde então, a economia norte-americana, sendo uma das maiores e mais influentes do mundo, continuou a oferecer segurança para investidores e governos, que mantiveram a moeda como sua principal referência.

O que sustenta a força do dólar hoje?

Atualmente, vários fatores garantem a posição dominante da moeda. A profundidade e a liquidez dos mercados financeiros dos EUA são incomparáveis, permitindo que grandes volumes de dinheiro sejam transacionados com facilidade e segurança. Isso atrai capital de todos os cantos do planeta.

A maioria das commodities, como petróleo, ouro e soja, é negociada em dólares. Isso cria uma demanda constante pela moeda, já que os países precisam comprá-la para adquirir esses produtos essenciais. É o chamado sistema de petrodólares, que reforça o ciclo de dependência e poder.

Além disso, os bancos centrais de quase todos os países mantêm uma parte significativa de suas reservas internacionais em dólares, mais da metade do total global. Essa prática funciona como uma apólice de seguro contra crises financeiras e ajuda a estabilizar suas próprias economias, mantendo a demanda pela moeda sempre em alta.

Apesar dessa dominância, o cenário não está isento de desafios. Movimentos de desdolarização e a crescente relevância de outras moedas, como o yuan chinês, apontam para um futuro onde a hegemonia do dólar pode ser contestada, embora ele ainda permaneça como o pilar do sistema financeiro global.

Como isso afeta o seu bolso

A influência do dólar vai muito além das grandes negociações. Quando o dólar sobe no Brasil, produtos importados, como eletrônicos, ficam mais caros. Componentes usados pela indústria nacional também sobem de preço, impactando o valor final de carros e eletrodomésticos.

O custo de matérias-primas como o trigo, negociado em dólar, afeta diretamente o preço do pão e de massas. O mesmo ocorre com os combustíveis, já que o petróleo é cotado na moeda americana. Viagens internacionais também se tornam mais caras, pois passagens e despesas no exterior são calculadas com base em sua cotação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.