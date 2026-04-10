Inadimplência de aluguel sobe em Minas Gerais; veja os mais afetados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A inadimplência de aluguel em Minas Gerais registrou alta em fevereiro, com a taxa passando de 2,73% em janeiro para 3,04%, segundo dados do Índice de Inadimplência Locatícia (IIL) da Superlógica. O movimento acompanha uma tendência nacional de aumento no período.

Na comparação com fevereiro de 2025, quando a taxa foi de 2,89%, houve um crescimento de 0,15 ponto percentual. No cenário nacional, a inadimplência chegou a 3,35% em fevereiro, ante 3,29% em janeiro, interrompendo quatro meses de queda.

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Apesar da alta, Minas Gerais se mantém abaixo da média do Brasil e da região Sudeste, que registrou uma taxa de 3,28%. Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, afirma que o início do ano exige atenção.

Segundo ele, a oscilação reflete um cenário pressionado por inflação e juros, que impactam o orçamento das famílias e a capacidade de pagamento dos inquilinos.

Inadimplência por valor e tipo de imóvel

A análise da base de dados nacional mostra que a inadimplência em imóveis residenciais de alta renda, com aluguel acima de R$ 13.000, teve alta expressiva. A taxa passou de 4,77% em janeiro para 8,58% em fevereiro.

Imóveis com aluguel de até R$ 1.000 também viram a taxa subir, de 5,76% para 7,08%. As faixas com menor inadimplência foram as de R$ 2.000 a R$ 3.000 (2,78%) e de R$ 3.000 a R$ 5.000 (2,89%).

No setor comercial, imóveis com aluguel de até R$ 1.000 continuam com a maior taxa, de 7,98%. Já a menor foi registrada na faixa de R$ 5.000 a R$ 8.000, com 4,09%.

Quanto ao tipo de imóvel, a taxa de inadimplência de apartamentos subiu para 2,33%, a de casas foi para 3,85% e a de imóveis comerciais alcançou 4,75%.

Ranking das regiões

A região Nordeste voltou a liderar o ranking de inadimplência no país, com uma taxa de 4,67%. Em segundo lugar aparece a região Norte, com 4,61%.

O Centro-Oeste ocupa a terceira posição, com 3,71%, seguido pelo Sudeste, com 3,28%. A região Sul mantém a menor taxa do país, com 2,87%, mesmo após registrar alta no período.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.