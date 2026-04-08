Como começar a investir com o Ibovespa como referência? Veja os caminhos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Muitos brasileiros que desejam acessar a internet para entrar na bolsa de valores se perguntam qual o melhor ponto de partida, especialmente em um momento de recordes históricos do Ibovespa, como o que vemos em 2026. Investir de olho no principal termômetro do mercado de ações do país é uma estratégia inteligente. O melhor é que não é preciso ser um especialista para aplicar seu dinheiro nas maiores empresas do Brasil de uma só vez, de forma simples e com baixo custo.

O caminho mais direto para isso é por meio dos ETFs (Exchange Traded Funds), que são fundos de índice negociados diretamente na bolsa. Pense neles como uma cesta de ações que espelha a composição de um índice de referência. Ao comprar uma cota de um ETF que segue o Ibovespa, você está, na prática, investindo em todas as companhias que formam o indicador.

Leia Mais

Essa abordagem diversifica seu capital de maneira automática. O ETF mais conhecido para essa finalidade é o BOVA11, mas existem outras opções disponíveis no mercado, como o BOVB11 e o IBOB11. Com um único ativo, seu dinheiro fica distribuído por gigantes de setores como financeiro, matérias-primas e varejo, diluindo os riscos associados a uma única empresa.

Vantagens para o investidor iniciante

Optar por um ETF de Ibovespa como primeiro investimento na bolsa oferece benefícios claros, especialmente para quem tem pouca experiência. A simplicidade é um dos principais atrativos, pois elimina a necessidade de analisar e escolher ações individualmente. Além disso, a estratégia se destaca por outros motivos:

Custos baixos: as taxas de administração desses fundos costumam ser significativamente menores em comparação com fundos de gestão ativa, o que impacta positivamente a rentabilidade no longo prazo.

Acessibilidade: o valor de uma cota de ETF é, geralmente, acessível, permitindo que o pequeno investidor comece a montar sua carteira com pouco dinheiro.

Transparência: é fácil acompanhar tanto o desempenho do ETF quanto sua composição, uma vez que ele apenas replica a carteira teórica do Ibovespa, que é pública.

Atenção aos riscos: como qualquer investimento em renda variável, ETFs de Ibovespa estão sujeitos à volatilidade e possibilidade de perdas no curto prazo.

Como investir na prática

O processo para comprar um ETF é idêntico ao de adquirir uma ação individual. O caminho é rápido e pode ser feito em poucos minutos diretamente da sua casa. Siga os passos abaixo para começar:

Abra uma conta em uma corretora de valores autorizada a operar no Brasil. Transfira o valor que você pretende investir da sua conta bancária para a conta da corretora. Acesse a plataforma de investimentos, conhecida como home broker. No campo de busca de ativos, digite o código (ticker) do ETF, como BOVA11. Informe a quantidade de cotas que deseja comprar, verifique o preço e envie a ordem de compra. Para iniciantes, a "ordem a mercado" executa a compra pelo preço atual, enquanto a "ordem limitada" permite definir um preço máximo que você está disposto a pagar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.