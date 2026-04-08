O mapa do petróleo no Brasil: onde estão as maiores reservas do país
Além da famosa Bacia de Campos, o Brasil tem outras grandes fontes de petróleo; explore o mapa e conheça as principais áreas de exploração em terra e mar
compartilheSIGA
O Brasil figura entre os maiores produtores de petróleo do mundo, e essa riqueza está concentrada em áreas específicas do seu vasto território, principalmente no mar. A produção nacional é dominada pela exploração offshore, com destaque para a camada pré-sal, que transformou o perfil energético do país nos últimos anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As reservas estão espalhadas por diferentes bacias sedimentares, que são depressões na crosta terrestre onde o óleo e o gás se acumulam. Embora existam dezenas delas, poucas concentram a maior parte da extração comercial de petróleo no país.
Leia Mais
-
Petrobras anuncia licença para explorar petróleo na Margem Equatorial
-
Petrobras na Foz do Amazonas: o que significa para o seu bolso
-
Ouro negro, promessas verdes: o paradoxo climático do Brasil
O gigante do pré-sal
A maior parte do petróleo brasileiro vem da camada pré-sal. Localizada a milhares de metros abaixo do leito oceânico, sob uma espessa camada de sal, essa área se estende pelo litoral do Espírito Santo a Santa Catarina. O óleo encontrado ali é de alta qualidade e os poços são extremamente produtivos.
As duas bacias mais importantes dentro do polígono do pré-sal são a de Santos e a de Campos. Juntas, elas respondem pela maior parte da produção nacional, consolidando o Brasil como um ator relevante no cenário global de energia.
Bacia de Campos: a pioneira da produção offshore
Antes da descoberta do pré-sal, a Bacia de Campos era a grande estrela da produção de petróleo no Brasil. Localizada entre o litoral norte fluminense e o sul capixaba, ela foi a responsável pelo desenvolvimento da tecnologia de exploração em águas profundas no país durante as décadas de 1980 e 1990.
Apesar de ser considerada uma área com campos mais maduros, a Bacia de Campos ainda possui uma produção significativa e continua sendo um polo estratégico para diversas empresas do setor, que investem na revitalização de seus poços e na otimização da extração.
Outras fontes de petróleo em terra e mar
Além das gigantes Santos e Campos, outras bacias contribuem para o mapa do petróleo brasileiro. A Bacia do Espírito Santo, vizinha de Campos, possui campos relevantes tanto no pós-sal quanto no pré-sal e recentemente retomou o posto de segunda maior produtora do país. No Nordeste, a Bacia de Sergipe-Alagoas consolidou-se como uma das fronteiras mais promissoras da Petrobras, com descobertas de reservas gigantescas de gás natural e óleo leve em águas ultraprofundas.
Embora a exploração em terra (onshore) represente uma parcela menor da produção nacional, ela é fundamental para a economia regional. A Bacia Potiguar, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, permanece como o principal polo terrestre, enquanto a Bacia do Recôncavo, na Bahia, mantém sua relevância histórica. Nestas áreas, a entrada de empresas privadas tem sido decisiva para revitalizar campos maduros, utilizando novas tecnologias para aumentar a extração em poços anteriormente considerados em declínio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.