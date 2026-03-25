Pix fora do ar? Conheça alternativas para transferir dinheiro agora

O Pix registrou falhas, apresentando instabilidade para você? O sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central registrou problemas nesta semana, impactando transações em diversas instituições financeiras. Se você precisa enviar dinheiro com urgência, não se preocupe: existem alternativas seguras e eficientes.

Enquanto a situação não se normaliza, é útil conhecer outras formas de movimentar seus recursos, que podem ser tão rápidas quanto o Pix, especialmente durante o horário comercial.

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Transferência Eletrônica Disponível (TED)

A TED é uma das opções mais tradicionais e confiáveis para enviar dinheiro. Se a transferência for realizada em um dia útil, dentro do horário bancário (geralmente até as 17h), o valor cai na conta de destino em poucos minutos, e não há limite de valor para a transação. Vale lembrar que, dependendo do seu pacote de serviços, a operação pode ter custos.

Transferência entre contas do mesmo banco

Caso você e a pessoa que receberá o dinheiro possuam contas na mesma instituição financeira, a transferência é imediata e pode ser feita a qualquer hora do dia, todos os dias da semana. Geralmente, a operação é gratuita e não possui limites restritos como os do Pix noturno, tornando-se uma opção rápida.

Boleto bancário

Para pagamentos que não exigem urgência, a emissão de um boleto continua sendo uma alternativa viável. Muitos bancos digitais e carteiras permitem gerar boletos de depósito, e após o pagamento, a compensação do valor geralmente ocorre no próximo dia útil, embora o prazo oficial possa se estender. É uma opção eficaz, mas menos ágil, para quitar contas ou adicionar saldo em outra plataforma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata