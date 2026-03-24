Antecipar a restituição do Imposto de Renda vale a pena? Calcule

O período para declaração do Imposto de Renda 2026 teve início nessa segunda-feira (23/3) e se estende até o dia 29 de maio, sendo que muitos bancos já começaram a oferecer a antecipação da restituição.

A proposta de receber o dinheiro antes do calendário oficial da Receita Federal pode ser tentadora, mas é preciso avaliar se vale a pena, já que essa operação funciona como um empréstimo e, por isso, envolve a cobrança de juros.

Na prática, a instituição financeira adianta o valor que você tem a receber e, quando a Receita Federal pagar sua restituição, o dinheiro vai direto para o banco para quitar a dívida. O contribuinte precisa analisar se o custo dessa antecipação compensa a urgência de ter o dinheiro em mãos, pois a decisão depende diretamente da sua situação financeira.

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As taxas de juros podem variar significativamente entre as instituições. Por isso, a primeira recomendação é comparar o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que inclui todos os encargos e tributos, antes de fechar qualquer contrato.

Quando a antecipação pode valer a pena

A antecipação da restituição é indicada principalmente para quem precisa quitar dívidas com juros mais altos. Se você está no vermelho do cheque especial ou com a fatura do cartão de crédito atrasada, cujas taxas superam facilmente os 10% ao mês, a troca por um débito mais barato pode ser vantajosa, já que, nesses casos, o dinheiro antecipado serve para organizar as finanças e evitar que a dívida cresça ainda mais.

A contratação também pode ser uma alternativa para uma emergência financeira inesperada, como um problema de saúde ou um conserto inadiável. Se a outra opção for recorrer a uma linha de crédito mais cara, a antecipação se torna um mal menor.

Quando é melhor esperar pelo pagamento

Se você não tem dívidas urgentes e o dinheiro seria usado para consumo, compras ou para uma viagem, o ideal é ter paciência, tendo em vista que ao antecipar, você receberá um valor menor do que teria direito, pois parte dele será consumida pelos juros. Nesse cenário, o custo do empréstimo não justifica o benefício de ter o dinheiro antes do prazo.

Para quem já está com as contas em dia, esperar pela restituição nos lotes oficiais da Receita Federal é mais vantajoso. Além disso, contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou indicam uma chave Pix para o recebimento têm prioridade na fila. O valor a ser recebido é corrigido pela taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, acumulada desde o mês de maio até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Ou seja, ao esperar, seu dinheiro tem um pequeno rendimento garantido pelo governo.

Portanto, a decisão exige planejamento. Coloque na balança o custo do empréstimo e a real necessidade do dinheiro e lembre-se de que, segundo a Receita Federal, quem entrega a declaração até 10 de maio tem mais chances de entrar no primeiro lote. Se a antecipação não for para resolver um problema financeiro imediato e mais caro, aguardar o calendário da Receita é sempre a melhor escolha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata