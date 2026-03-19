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CEO do C6 Bank Consignado tenta evitar CPMI do INSS no STF, mas tem pedido negado

André Mendonça mantém ida de CEO do C6 à comissão, mas garante direito de permanecer em silêncio

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GS
Gustavo Silva
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Repórter
19/03/2026 10:30

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CEO do C6 Bank Consignado tenta evitar CPMI do INSS no STF, mas tem pedido negado
CEO do C6 Bank Consignado tenta evitar CPMI do INSS no STF, mas tem pedido negado crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O ministro André Mendonça negou um recurso do CEO do C6 Bank Consignado, Artur Ildefonso de Brotto Azevedo, que tentava evitar sua ida à CPMI do INSS. Com a decisão, ele terá de comparecer à comissão, em depoimento previsto para esta quinta-feira, 19.

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A defesa sustentava que ele já vinha sendo tratado como investigado por parlamentares, o que afastaria a obrigação de depor. Citou falas em sessões da CPMI com menções ao banco e críticas ao setor financeiro. Também alegou risco de produzir prova contra si.

Mendonça, no entanto, afirmou que as declarações são genéricas e não permitem enquadrá-lo como investigado. Para o STF, ele foi convocado como testemunha e deve comparecer.

Mendonça também disse que suspeitas sobre o banco não se transferem automaticamente para seus executivos. E rejeitou a tese de que a CPMI estaria ampliando o foco da apuração de forma irregular.

A decisão manteve o comparecimento, mas garantiu a ele o direito de ficar em silêncio diante de perguntas, além de assistência de advogado.

A CPMI investiga descontos indevidos em benefícios do INSS e tenta mapear o papel dos bancos na operação desses débitos. Nesta semana, O INSS decidiu interromper nesta semana a concessão de novos empréstimos consignados pelo C6 Bank Consignado, após constatar que aposentados e pensionistas estavam sendo alvo de cobranças indevidas.

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Parlamentares mencionaram nominalmente a ausência de executivos do C6 Bank em convocações anteriores e cobraram sua presença, com sucessivas convocações feitas pelo relator da comissão.

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