Cliente Will Bank: o que fazer para reaver seu dinheiro após a quebra

A liquidação do Will Bank, decretada pelo Banco Central em 21 de janeiro de 2026, gerou uma onda de incerteza para os cerca de 12 milhões de clientes que mantinham dinheiro na fintech. A boa notícia é que a maior parte desses valores está protegida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), uma espécie de seguro que devolve o dinheiro em caso de quebra de instituições financeiras.

O FGC garante a devolução de até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Isso significa que, se você tinha até esse valor em sua conta, o ressarcimento é integral. A cobertura inclui depósitos à vista, em poupança ou investimentos como CDBs, LCIs e LCAs. Com a liquidação, contas e cartões foram imediatamente bloqueados, mas é fundamental que os clientes continuem pagando faturas e dívidas existentes normalmente.

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A quebra da fintech também expôs uma complexa disputa bilionária no setor de pagamentos. O debate envolve gigantes como a Mastercard e as empresas de maquininhas de cartão, que agora discutem quem deve arcar com o prejuízo de transações que já foram realizadas, mas cujos valores ficaram retidos na instituição liquidada.

Como acionar o FGC e reaver seu dinheiro

O processo para solicitar a garantia do FGC é totalmente digital e foi desenhado para ser simples. Para ajudar os clientes do Will Bank a recuperarem seus recursos, preparamos um passo a passo prático com as etapas necessárias. O processo pode levar alguns meses, portanto, é preciso ter paciência.

Aguarde o comunicado oficial: antes de tudo, o liquidante nomeado pelo Banco Central precisa avaliar os ativos e passivos do Will Bank para consolidar a lista de credores. Somente após receber essa lista, o FGC informa em seus canais oficiais o início do processo de pagamento. Use a plataforma digital do FGC: o pedido de ressarcimento será feito de forma digital, via aplicativo do FGC (disponível para Android e iOS) ou outra plataforma indicada. É fundamental aguardar a comunicação oficial do Fundo com as instruções específicas antes de iniciar o procedimento. Faça seu cadastro: você precisará informar seus dados pessoais básicos, como nome completo, CPF, e-mail e data de nascimento, além de criar uma senha de acesso. Assine o termo eletronicamente: dentro da plataforma, você poderá visualizar o valor a que tem direito e assinar digitalmente o Termo de Cessão de Créditos, que formaliza o pedido. Indique uma conta para receber: informe os dados de uma conta bancária de sua titularidade em outra instituição financeira para receber o dinheiro do FGC. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.