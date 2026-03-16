Petrobras confirma gargalo logístico na disputa entre Vibra e Rede Sol

Em resposta enviada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Petrobras afirmou que a única base conectada à produção nacional de gasolina de aviação é a da Vibra Energia, em Cubatão (SP).

O esclarecimento foi prestado pela estatal à Superintendência-Geral da autarquia, que investiga se a estrutura logística controlada pela Vibra pode limitar o acesso de outras distribuidoras ao combustível.

De acordo com a Petrobras, a gasolina de aviação produzida no país sai exclusivamente da Refinaria Presidente Bernardes, também em Cubatão, e é transferida por duto diretamente para a base da Vibra; hoje a única instalação interligada à refinaria para receber o produto.

A briga que o Cade media começou depois que a Vibra rompeu um contrato de armazenagem que mantinha com a Rede Sol nessa base. A distribuidora afirma que a decisão a deixou sem acesso à gasolina de aviação produzida no país e levou o caso ao Cade.

A Vibra sustenta que decidiu encerrar o contrato após a Rede Sol ser citada em uma investigação policial que apura supostas ligações de empresas do setor de combustíveis com o PCC. A distribuidora nega irregularidades.

Na resposta enviada ao Cade, a Petrobras também afirmou que o combustível não é disponibilizado para retirada direta por caminhões na refinaria e que, para acessar o produto em Cubatão, as distribuidoras precisam ter contrato de armazenagem na base da Vibra.

A estatal disse ainda que há duas alternativas para obtenção da gasolina de aviação fora dessa estrutura: importação do combustível ou compra de outras distribuidoras que operem na base de Cubatão.

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O Cade apura se o rompimento do contrato pela Vibra pode ter limitado a concorrência no mercado de combustível de aviação no país.