Restituição do Imposto de Renda: como consultar e quem recebe primeiro

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Com o início do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 neste mês de março, muitos contribuintes já se preparam para a restituição. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado pela Receita Federal, é possível ter uma previsão das datas de pagamento com base no padrão dos anos anteriores. A consulta aos valores de cada lote costuma ser liberada uma semana antes do pagamento.

Contribuintes que entregam a declaração no início do prazo, sem erros ou omissões, aumentam as chances de receber nos primeiros lotes. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada no momento da declaração, preferencialmente via Pix, utilizando o CPF como chave.

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Verificar a situação da sua declaração e a data do recebimento é um processo simples. O contribuinte pode usar os canais oficiais da Receita Federal, que são atualizados assim que os lotes são processados. As duas principais formas de consulta são:

Pelo site da Receita Federal: acesse a página oficial do Imposto de Renda, informe seu CPF, data de nascimento e o ano da declaração. O sistema mostrará se a sua restituição já foi liberada e em qual lote ela se encontra.

Pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda": disponível para smartphones e tablets, o aplicativo permite um acompanhamento completo da declaração. Na opção "Consultar Restituição", você tem acesso ao status e pode verificar se há alguma pendência que precise ser corrigida.

Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal organiza o pagamento dos lotes seguindo uma ordem de prioridade estabelecida por lei. Após o pagamento dos grupos prioritários, a ordem segue a data de envio da declaração. Ou seja, quem declara antes, recebe antes. Veja a ordem de prioridade:

Idosos com 80 anos ou mais; Idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou com doença grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes.

A previsão é que o cronograma de pagamentos seja organizado em cinco lotes mensais, distribuídos entre maio e setembro. É fundamental que os dados bancários informados na declaração estejam corretos para evitar atrasos no recebimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.