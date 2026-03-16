Internet chega a 98,5% das escolas estaduais de São Paulo

Quase todas as escolas estaduais de São Paulo já têm acesso à internet. Dados do Censo Escolar 2025 mostram que 98,5% das unidades da rede estão conectadas, ante 76% em 2019.

Em localidades onde a rede terrestre não chega, o acesso passou a ser feito por internet via satélite de baixa órbita.

Até o fim de 2025, 118 escolas em 92 municípios utilizavam esse tipo de conexão.

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O modelo começou a ser testado em 2023 em duas escolas rurais de Miracatu, no Vale do Ribeira, e depois foi ampliado para outras unidades.