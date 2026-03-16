Virada no ranking de carros na China alimenta disputa sobre elétricos no Brasil
Executivos do setor veem pressão crescente de montadoras chinesas para manter acesso ao mercado brasileiro
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A volta da Volkswagen ao topo das vendas de carros na China, com a BYD caindo para o quarto lugar, foi interpretada por executivos do setor automotivo como mais um sinal da guerra de preços que tomou conta do mercado de veículos elétricos no país asiático.
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A disputa ganhou intensidade à medida que o governo chinês passou a reduzir incentivos que haviam impulsionado o crescimento do setor. Com margens menores e produção elevada, fabricantes locais buscam ampliar presença fora do país.
Parte dessa estratégia encontra barreiras nos principais mercados desenvolvidos. Estados Unidos e União Europeia já adotaram medidas para conter a entrada de veículos elétricos chineses, o que aumenta o peso de mercados emergentes nas exportações.
O Brasil aparece nesse cálculo.
A discussão ganhou força nas últimas semanas em Brasília, depois que representantes da BYD se reuniram com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar das condições de importação e produção de veículos elétricos no país.
A conversa ocorre no momento em que o governo brasileiro começa a retirar gradualmente os incentivos fiscais que haviam facilitado a entrada desses carros no mercado local.
Outro ponto sensível envolve a importação de veículos desmontados nos formatos CKD e SKD, kits enviados ao país para montagem local.
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