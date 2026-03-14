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No Cade, WhatsApp diz que não oferecerá infraestrutura gratuita a chatbots de IA

Empresa afirma que cobrança por mensagens enviadas por assistentes virtuais é necessária e critica ideia de acesso gratuito à plataforma

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GS
Gustavo Silva
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Repórter
14/03/2026 06:01

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No Cade, WhatsApp diz que não oferecerá infraestrutura gratuita a chatbots de IA
No Cade, WhatsApp diz que não oferecerá infraestrutura gratuita a chatbots de IA crédito: © Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O WhatsApp afirmou que não pretende oferecer gratuitamente sua infraestrutura a empresas de inteligência artificial que utilizam a plataforma para distribuir chatbots. A nova política prevê a cobrança de US$ 0,0625 por mensagem enviada a usuários brasileiros por esses serviços, cerca de R$ 0,31, na cotação atual.

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A confirmação foi feita em posicionamento enviado nesta semana ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No documento, a empresa afirma que passará a cobrar pelas mensagens enviadas por assistentes de IA no Brasil por meio da API do WhatsApp Business.

A Meta argumenta que os chatbots passaram a utilizar mensagens originalmente destinadas a atendimento ao cliente, que são gratuitas, para distribuir serviços de inteligência artificial em larga escala.

No documento, a empresa afirma que exigir acesso gratuito à plataforma equivaleria a obrigá-la a subsidiar grandes empresas de tecnologia que utilizam sua infraestrutura.

O Cade investiga se mudanças nas regras do WhatsApp Business podem prejudicar a concorrência no mercado de assistentes de inteligência artificial. O caso foi aberto após denúncias das startups Luzia e Zapia, que alegam que as novas políticas da plataforma podem dificultar a atuação de chatbots independentes.

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O tribunal da autarquia manteve na semana passada uma medida preventiva que suspende as mudanças enquanto o caso é analisado.

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