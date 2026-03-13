Assine
Empresas de ativos digitais fazem lobby em Brasília por regra para imóveis ‘digitais’

Setor busca lei para reconhecer frações digitais de imóveis após decisões judiciais que barraram projetos do mercado

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
13/03/2026 11:07

Empresas de ativos digitais fazem lobby em Brasília por regra para imóveis ‘digitais’ crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Empresas que operam plataformas de ativos digitais passaram a fazer lobby em Brasília para destravar a regulamentação de imóveis convertidos em frações digitais negociadas em blockchain.

Representantes do setor têm procurado parlamentares e integrantes da área econômica do governo para defender a criação de uma lei que reconheça esse tipo de operação e esclareça sua relação com o sistema de registro imobiliário.

Essas plataformas permitem dividir um imóvel em pequenas partes digitais que podem ser compradas e vendidas pela internet. A articulação surgiu após decisões judiciais que barraram iniciativas vistas por cartórios como tentativa de criar um registro paralelo de propriedades.

A avaliação de participantes do debate é que a legislação atual não trata diretamente da conversão de ativos físicos em representações digitais, o que abre espaço para interpretações diferentes entre empresas, registradores e autoridades.

O modelo tem sido apresentado pelo setor como uma forma de ampliar o acesso a investimentos imobiliários e facilitar a negociação desses ativos.

Registradores, por outro lado, afirmam que qualquer operação ligada à propriedade de um imóvel precisa continuar vinculada à matrícula mantida pelos cartórios e alertam para risco de insegurança jurídica caso ativos digitais passem a circular sem conexão com o sistema oficial de registro.

