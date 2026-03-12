Assine
overlay
Início Economia

Flamengo paga multa de R$ 111 mil ao Cade em processo sobre a Libra

Clube quitou sua parte da penalidade aplicada pelo órgão antitruste no acordo que encerrou investigação sobre a formação da liga de clubes

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
12/03/2026 16:41

compartilhe

SIGA
x
Flamengo paga multa de R$ 111 mil ao Cade em processo sobre a Libra
Flamengo paga multa de R$ 111 mil ao Cade em processo sobre a Libra crédito: Foto: Reprodução/Instagram/Flamengo

O Flamengo pagou a multa de R$ 111 mil ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decorrente do processo que investigou a criação da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O valor corresponde à parte que coube ao clube no acordo firmado com a autoridade antitruste para encerrar a apuração sobre a formação da liga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acordo aprovado pelo tribunal do Cade previu multa total de cerca de R$ 559 mil. O valor foi dividido entre cinco clubes que participam da Libra. Além do Flamengo, também ficaram responsáveis pelo repasse Grêmio, Santos, São Paulo e Palmeiras, que ainda não enviaram os comprovantes de pagamento ao órgão.

O caso foi abero após o Cade avaliar que a estrutura criada pelos clubes para organizar a Libra e negociar direitos comerciais do futebol começou a operar antes de passar pela análise formal do órgão. A investigação tratou da forma como os clubes se organizaram para centralizar a venda desses direitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como parte do acerto, os clubes reconheceram que a liga começou a operar antes da notificação à autoridade concorrencial e se comprometeram a apresentar ao Cade a operação de constituição da Libra para análise.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay