Flamengo paga multa de R$ 111 mil ao Cade em processo sobre a Libra

O Flamengo pagou a multa de R$ 111 mil ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decorrente do processo que investigou a criação da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O valor corresponde à parte que coube ao clube no acordo firmado com a autoridade antitruste para encerrar a apuração sobre a formação da liga.

O acordo aprovado pelo tribunal do Cade previu multa total de cerca de R$ 559 mil. O valor foi dividido entre cinco clubes que participam da Libra. Além do Flamengo, também ficaram responsáveis pelo repasse Grêmio, Santos, São Paulo e Palmeiras, que ainda não enviaram os comprovantes de pagamento ao órgão.

O caso foi abero após o Cade avaliar que a estrutura criada pelos clubes para organizar a Libra e negociar direitos comerciais do futebol começou a operar antes de passar pela análise formal do órgão. A investigação tratou da forma como os clubes se organizaram para centralizar a venda desses direitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como parte do acerto, os clubes reconheceram que a liga começou a operar antes da notificação à autoridade concorrencial e se comprometeram a apresentar ao Cade a operação de constituição da Libra para análise.