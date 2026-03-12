Imposto de Renda: como declarar gastos com educação e aumentar sua restituição

As regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda 2026 serão divulgadas na próxima segunda-feira (16/3), com detalhes e o cronograma completo, e aproveitar as deduções permitidas é a melhor forma de reduzir o valor a ser pago à Receita Federal.

Declarar esses gastos dedutíveis corretamente é um direito que abrange desde a educação infantil até a pós-graduação, tanto do próprio contribuinte quanto de seus dependentes. O processo é simples, mas exige atenção aos detalhes para evitar cair na malha fina.

O que pode ser deduzido?

A Receita Federal estabelece uma lista de despesas com instrução que são aceitas para a dedução no Imposto de Renda. Apenas instituições de ensino regularmente autorizadas geram despesas dedutíveis. Confira os gastos válidos:

Educação infantil: creches e pré-escolas.

Ensino fundamental e médio.

Ensino superior: graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização.

Educação profissional: cursos técnicos e tecnológicos.

Em 2025, o valor máximo que podia ser abatido com despesas de educação era de R$ 3.561,50 por pessoa, sendo individual e aplicando-se separadamente para o titular, cada dependente e cada alimentando. Neste ano, as regras oficias ainda não foram divulgadas, mas a expectativa é que o valor não seja alterado significativamente.

Quais despesas não entram no cálculo?

Muitos gastos relacionados à formação do contribuinte ou de seus dependentes não são considerados dedutíveis pela legislação, e incluir essas despesas é um erro que pode levar a inconsistências. Fique atento ao que não pode ser declarado:

Cursos de idiomas .

Aulas de música, dança, esporte ou pilotagem.

Cursos preparatórios para vestibulares ou concursos.

Compra de material escolar, como livros, apostilas e uniformes.

Gastos com transporte até a instituição de ensino.

Despesas com intercâmbio no exterior.

Passo a passo para declarar no Imposto de Renda

Acesse a ficha “Pagamentos Efetuados” no menu lateral do programa. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova despesa. Selecione o código “01 – Instrução no Brasil” ou “02 – Instrução no Exterior”. Informe se a despesa é do titular, de um dependente ou de um alimentando. Preencha o CNPJ e o nome da instituição de ensino. No campo “Valor pago”, insira o montante total gasto durante o ano-calendário. Embora você deva informar o valor integral, o próprio sistema fará o cálculo e aplicará o limite de dedução de R$ 3.561,50 por pessoa.

Guarde todos os recibos e comprovantes de pagamento das mensalidades por, no mínimo, cinco anos, pois esses documentos são a prova de que os gastos foram realmente efetuados, caso a sua declaração seja selecionada para uma análise mais detalhada pela Receita Federal.

