Assine
overlay
Início Economia

Gás do pré-sal vira nova frente de pressão da indústria química com o governo

Setor quer acesso a etano do pré-sal, hoje direcionado ao setor elétrico, para reduzir custo de produção

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
11/03/2026 13:07

compartilhe

SIGA
x
Gás do pré-sal vira nova frente de pressão da indústria química com o governo
Gás do pré-sal vira nova frente de pressão da indústria química com o governo crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

A indústria química passou a defender em Brasília mudanças na regulação do mercado de gás para permitir que parte do gás natural produzido no pré-sal seja aproveitada como matéria-prima industrial no país. O setor argumenta que hoje componentes presentes no gás do pré-sal poderiam abastecer a produção petroquímica, mas acabam direcionados principalmente ao setor de energia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre esses componentes está o etano, um derivado do gás natural usado como matéria-prima na indústria petroquímica e considerado mais barato que outras rotas produtivas adotadas no país. No Brasil, porém, a indústria química afirma que o acesso a esse insumo é limitado pelas condições atuais do mercado de gás.

A proposta já começou a ser discutida em conversas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e com o Ministério de Minas e Energia. Executivos do setor defendem mudanças nas regras que tratam do transporte e do processamento do gás natural, hoje concentrados nas empresas produtoras.

Segundo representantes do setor, grande parte do gás acaba sendo absorvida pelo mercado de energia, especialmente por usinas termelétricas. Nesse segmento, o custo do insumo pode ser repassado às tarifas de eletricidade, o que permite a absorção de preços mais altos. Na indústria química, por outro lado, o preço da matéria-prima tem impacto direto na competitividade da produção local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos últimos anos, a indústria química brasileira perdeu competitividade frente ao aumento de importações e custos elevados de matéria-prima. Por isso, passou a projetar, já para 2026, ociosidade próxima de 40% nas plantas instaladas no país.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay