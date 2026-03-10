5 aplicativos que ajudam a organizar os documentos do Imposto de Renda

As regras oficiais para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 serão divulgadas na próxima segunda-feira (16/3). Para evitar dores de cabeça com a Receita Federal, organizar os documentos com antecedência é fundamental, visto que fazer tudo de última hora pode aumentar o risco de erros, levando o contribuinte à malha fina.

Reunir todos os informes de rendimentos, recibos de despesas médicas, comprovantes de educação e relatórios de investimentos pode parecer uma tarefa complexa. No entanto, a tecnologia é capaz de simplificar cada etapa do processo. Da digitalização de notas fiscais até a consolidação de ativos financeiros, alguns aplicativos podem garantir que nenhuma informação importante seja perdida.

Essas ferramentas servem para otimizar o tempo, além de aumentar a precisão das informações enviadas ao Fisco. Manter um registro digital e organizado ao longo do ano facilita o preenchimento da declaração e a comprovação de dados, caso seja necessário.

Ferramentas para facilitar a declaração

1. Digitalizadores de documentos

Aplicativos como o Adobe Scan ou o CamScanner transformam a câmera do seu celular em um scanner portátil, que possibilita fotografar recibos, notas fiscais e outros comprovantes físicos, convertendo-os em arquivos PDF de alta qualidade. A função de reconhecimento de texto facilita a busca por documentos específicos posteriormente, e você pode criar pastas para cada tipo de despesa, como saúde e educação.

2. Organizadores financeiros

Manter um controle financeiro rigoroso ao longo do ano é fundamental. Ferramentas como Organizze e Mobills permitem registrar todas as suas receitas e despesas. Ao categorizar os gastos, fica mais fácil identificar quais são dedutíveis no Imposto de Renda, como consultas médicas e mensalidades escolares.

3. Consolidadores de investimentos

Para quem investe, declarar os ativos pode ser um desafio. Plataformas como Kinvo e Gorila integram suas contas de diferentes corretoras em um único lugar, gerando relatórios detalhados sobre rendimentos, dividendos e ganho de capital, informações essenciais para preencher corretamente a ficha de Bens e Direitos e a de Renda Variável.

4. Armazenamento em nuvem

Depois de digitalizar e organizar todos os documentos, guarde-os em serviços como Google Drive, Dropbox ou OneDrive, espaços seguros que oferecem espaço para armazenar seus arquivos na nuvem. Isso garante que você não perderá as informações caso seu celular ou computador apresente problemas.

5. Meu Imposto de Renda

Este é o aplicativo oficial da Receita Federal. Com ele, é possível preencher e enviar a declaração diretamente pelo celular ou tablet, utilizando a declaração pré-preenchida para agilizar o processo. O app também permite consultar a situação da sua declaração, verificar pendências e conferir informações sobre a restituição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

