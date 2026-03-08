BNDES multa e suspende empresa por falhas em contrato de manutenção de data center

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aplicou multa de R$ 190,6 mil e suspendeu por dois anos o direito de a RCS Tecnologia participar de licitações e contratar com a instituição após identificar falhas na execução de um contrato de manutenção do datacenter do banco. A penalidade foi aplicada em fevereiro deste ano após o banco identificar problemas na execução do serviço perto do fim da vigência do acordo.

O contrato foi firmado em setembro de 2019 por meio de pregão eletrônico e previa a prestação de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para a infraestrutura do data center do BNDES. O acordo tinha valor inicial de R$ 6,94 milhões e, após reajustes ao longo da execução, chegou a R$ 8,03 milhões. Durante a vigência, encerrada em setembro de 2024, o banco pagou cerca de R$ 7,01 milhões à empresa.

Segundo o BNDES, a apuração identificou descumprimento contratual por parte da RCS, que deixou de realizar um teste de pressão usado para verificar a integridade de tubulações e equipamentos e não informou falhas existentes na estrutura do data center. De acordo com o banco, a situação representou risco à operação do centro de dados, mas não houve impacto no funcionamento do sistema.

A RCS Tecnologia atua na prestação de serviços de tecnologia da informação e infraestrutura para centros de dados, incluindo manutenção de equipamentos e suporte técnico a sistemas críticos.

Procurada, a empresa afirmou que a penalidade decorre de uma decisão administrativa do banco e que o caso seguirá os devidos trâmites judiciais. Segundo a companhia, não há impacto operacional para suas atividades.